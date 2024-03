Diario RIO NEGRO (lo que publicamos): El Desarrollo geotérmico neuquino

El entonces gobernador Pedro Salvatori y el embajador de Japón en Argentina, Kazuo Yamashita, firmaron el 6 de marzo de 1989 el acta de recepción de nuevos equipos donados por el gobierno nipón -por un valor de más de dos millones de dólares- en el marco del convenio para la puesta en marcha del proyecto de desarrollo geotérmico en el norte neuquino. Salvatori resaltó la conjunción de esfuerzos que posibilitarían “una real transferencia de conocimientos y tecnologías” y abogó para que este acto sea el inicio de otros acuerdos que puedan derivar de esta iniciativa.

El representante de Japón adelantó que su país realizará “estudios de factibilidad” para determinar las inversiones que efectuaría en Argentina en el rubro de industrialización de las materias primas.

El equipo donado consistía en una torre de perforación, tres bombas de inyección y válvula, tuberías y barras de sondeo, trépanos y coronas, y herramientas, repuestos, elementos de cementación y entubación. Luego de la firma del documento, el gobernador neuquino, destacó la invalorable cooperación técnica y humana que permitió una real transferencia de conocimientos y tecnología. Recordó que la presencia japonesa en Neuquén se remontaba a 1976, posibilitando la potenciación de iniciativas como la materializada en el área privilegiada del volcán Domuyo “por el contenido de los recursos superficiales y subyacentes” en geotermia y la investigación mediante la perfección geológica vía satelitaria que determino la existencia de tierras raras. Por su parte el diplomático extranjero informó que su país lleva adelante estudios de factibilidad para determinar las inversiones que efectuaría en Argentina en el rubro de la industrialización de materias primas, señalando la existencia de “proyectos importantes” para industrializar los hidrocarburos en la región patagónica.

Almanaque

04 de marzo de 1989: La cooperativa distribuidora de energía eléctrica, a través de su departamento de Servicios Sociales habilitó un taller de costura en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

08 de marzo de 1999: Las petroleras presionan contra el pago de Sellos que les cobra la provincia de Neuquén durante una reunión que mantuvieron con el ministro de Economía Roque Fernández.

09 de marzo de 1994: La jueza Susana Burgos decretó la quiebra de la empresa “Auca Mahuida” y dispuso la clausura del establecimiento y la suspensión de la subasta de los bienes de la misma.

Poesía escrita en la región: «Dolor interminable»

A diario en mi mente

una y mil preguntas,

surgen repentinas.

Ronda sin buscarlo

un antiguo adagio.

“El que a hierro mata

a hierro termina”,

pero no hay dudas,

cuando sus caminos

se tronchen un día

las leyes del cielo

esas no perdonan,

pagarán con creces

las culpas habidas.

Se suman estrellas en el firmamento

con luces eternas,

que dan esperanzas

y apagan lamentos.

Never Cavigliasso

poeta patagónica