Docentes secundarios de Neuquén se capacitan para utilizar simuladores educativos en sus clases

En un abrir y cerrar de ojos se pasó de la maqueta de cartón y pelotitas de tergopol a las nuevas tecnologías internactivas para que los estudiantes pueden entender y aprehender, entre otras cosas, cómo se conforma la estructura del ADN y cómo funciona. El salto fue gigante pero había que darlo y sobre todo, saber como utilizar las nuevas herramientas para impartir saberes dentro de las aulas. Y así llegaron los simuladores educativos Phet para tentar a más de 35 docentes de 50 instituciones educativas de la provincia de Neuquén que se están capacitando en estos dispositivos.

Los simuladores Phet son recursos educativos interactivos que permiten a los estudiantes poder investigar y entender conocimientos sobre Matemática, Ciencias Naturales e Informática de manera integrada, lúdica y visual. Estos programas permiten que los alumnos puedan visualizar aquellos conceptos abstractos que sobre todo plantean las exactas y naturales.

En Neuquén se esta realizando una capacitación para docentes referentes de colegios secundarios, a traves de la fundación Siemmens, que cuenta con la mediación, colaboración y gestión operativa del ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación de la provincia.

«Son herramientas digitales para llevar adelante simulaciones interactivas que propician un aprendizaje significativo. Es una herarmienta muy innovadora que da buenos resultados ya que trabajan con el pensamiento crítico, la indagación y la investigación. Y además es atractiva y dinámica para el estudiante. El objetivo es formar al docente en el uso de estas tecnologías», explicó Marisol Miers, Referente Técnico Pedagógico de la Dirección Provincial de Educación.

Además, descató la posibilidad de estas herramientas digitales de poder hacer visibles los fenómenos abstractos, como puede ser composición de una molécula o el efecto que causa una fuerza sobre otra distintas en lo que a Física se refiere. «Esto genera experiencias en el aula más significativas y motiva a los y las estudiantes», agregó.

La formación está destinada a dos docentes de Matemática y Ciencias Naturales del Ciclo Básico Común por cada institución, que se desempeñan en los Distritos I y VIII de Neuquén capital. Contempla actividades con modalidad taller, análisis de casos y trabajo colaborativo entre pares. Los participantes adquieren habilidades para seleccionar, adaptar y diseñar consignas que integren las simulaciones PhET en sus planificaciones.

Es decir, «cada docente de acuerdo al área en la que dicta sus clases, puede incorporar a través de Phet los contenidos de su materia. Puede armar código de barras, gráficos de tortas, dibujos, comparativas, sumar imágenes. Y además, los simuladores tienen ya contenidos preestablecidos que también se pueden utilizar», aseguró Miers.

Estas herramientas digitales son gratuitas, se pueden utilizar on line con solamente crear una cuenta de usuario. En la primera instancia del proceso el objetivo es capacitar a los docentes. Según explicó la referente de la Dirección Provincial de Educación, el curso implica 58 horas de capacitaciones y finalizará el 14 de octubre próximo.

A partir de allí los profesores que hoy están siendo parte de los cursos formativos, serán quienes se encarguen de multiplicar esos saberes entre sus colegias de las escuelas secundarias. Y una vez finalizada la capacitación ya pueden utilizar los simuladores Phet para el dictado de las clases.

«Tenemos que aprovechar que esta generación ya está acostumbrada a las tecnologías, para encontrar nuevas maneras de enseñar y aprender y lograr motivarlos sin dejar de lado lo estrictamente pedagógico», concluyó.