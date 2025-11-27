Dolor en Allen por Mía, la nena de 8 años que murió en un incendio: «Te despedimos con el alma en silencio»

Un trágico incendio ocurrió este miércoles en Allen. Una niña de ocho años murió después de que el fuego se propagara en el interior de su casa. Mientras la Justicia aún investiga el origen del siniestro, la localidad de Río Negro despidió a la única víctima en medio de la conmoción.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el fuego inició en horas de la mañana en una vivienda ubicada sobre la calle Campetella, entre Alta Tensión y Puerto Argentino.

El comisario José González, subjefe de la Unidad Regional II, precisó que el incidente fue detectado por efectivos de la BMA que circulaban por la zona.

Las autoridades convocaron a Bomberos, pero cuando arribaron el fuego ya había afectado gran parte de la propiedad.

En el interior de la vivienda hallaron solo a una nena, quien fue derivada de urgencia al hospital local con graves heridas de quemaduras. Sin embargo, a los pocos minutos de su traslado confirmaron su muerte.

Las llamas fueron controladas después de las 10 y, cerca del mediodía de este miércoles, fuentes oficiales indicaron a este medio que se supo que hubo una explosión y resta determinar si fue «antes o después» del incendio.

El cuerpo de bomberos llevó a cabo distintas pericias en el lugar entre ayer y hoy para determinar el origen del siniestro, cuyos resultados aún no están oficializados debido al riesgo de derrumbe de la casa.

El caso quedó bajo jurisdicción de la Fiscalía de Roca a cargo de Verónica Villarruel. En el lugar intervino además Protección Civil y Policía.

Conmoción en Allen por la muerte de una nena de 8 años en un incendio

La víctima fatal fue identificada como Mía González, una niña de ocho años que estaba cerca de cumplir años.

Desde el jardín maternal «Luciérnagas» despidieron a Mía a través de sus redes sociales: «Hoy nuestra comunidad educativa atraviesa un dolor desgarrador por la partida de nuestra querida alumna Mía Gonzales. Su presencia iluminó las aulas, los patios y cada espacio que compartió«.

En el comunicado, indicaron que en sus risas, juegos y cada uno de sus gestos dejó «amor y una huella que no se borra». Y apuntaron: «Agradecemos profundamente cada instante que nos regalaste, cada dibujo, cada pulsera, cada invento que se te ocurría«.

«Hoy te despedimos con el alma en silencio, con lágrimas que reflejan el amor que te tenemos, con la certeza de que tu luz no se apaga», añadieron.

Jorgelina, bisabuela de Mía, también la despidió en Facebook: «Hija mía, mamá te va a recordar toda la vida. Te amo y te amare siempre, mi princesa hermosa, mamá».

Por su parte, los vecinos de Mía la recordaron por su presencia en el barrio. «Que tristeza tan grande, tan pequeñita vecinita. Te voy a recordar sentadita ahí en la vereda siempre, cuando yo pasaba a pasear a mis perros!!», recordó Nadia.

Nayadeht, otra vecina de Allen, también la recordó de la misma forma: «Vuela ato pequeña!! Sigue sonriendo con esa amplia sonrisa q nos regalabas al pasar por tu vereda, siempre ahí sentada junto a tu perrito«.

Mientras tanto, desde la agrupación de bomberos voluntarios de la localidad agradecieron el acompañamiento de la comunidad en este difícil momento: «Su apoyo, solidaridad y acompañamiento en este hecho que nos ha conmocionado a todos demuestra, una vez más, la grandeza humana que caracteriza a nuestra comunidad».

«Cada gesto —una palabra de aliento, una llamada, una colaboración, una mano extendida— ha sido fundamental para sostenernos en este momento tan difícil», destacaron.