Dolor en Cinco Saltos por el docente que murió en un partido de fútbol en el torneo Don Pedro: «Fuiste un pilar»

Fue un sábado gris en el torneo Don Pedro. Un hombre se empezó a sentir mal mientras jugaba un partido de fútbol, pidió el cambio y luego se desvaneció. Si bien fue trasladado en ambulancia, murió antes de llegar al hospital de Cipolletti. Profundo dolor en las redes sociales.

Según informaron fuentes del torneo y de Salud a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió después de las 14, mientras se disputaba un partido en el predio de la finca La Nonina.

Allí, un hombre que estaba jugando con sus amigos manifestó que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y mucho cansancio.

Sin embargo, continuó jugando hasta que no resistió y pidió el cambio en el entretiempo. Al poco tiempo, según relataron testigos, se desvaneció.

El hombre fue atendido en el lugar y luego fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky.

Pese a los esfuerzos de personal médico que fue aplicando maniobras de reanimación en el trayecto, el jugador llegó sin signos vitales al nosocomio.

Quién era el hombre que murió en un partido de fútbol en el torneo Don Pedro

La víctima fatal fue identificada como Héctor Gonzalez, quien tenía 59 años y era oriundo de Cinco Saltos. Tras el trágico hecho, en redes sociales sus allegados lo despidieron por redes sociales.

«La comunidad educativa de la Escuela N°206 comunica con profundo dolor, el fallecimiento del docente Hector González. Nuestro querido profe Héctor o Sanjua como muchos le decían. Siempre serás recordado con mucho cariño profe! Tu sonrisa, alegría y palabras quedan guardadas en cada uno de nosotros. Hasta siempre!», publicaron desde la Primaria Villa Margarita.

Por su parte, desde la Escuela de Educación Básica para Adultos de Cinco Saltos lo despidieron con las siguientes palabras:»Con muchísima tristeza despedimos a nuestro querido compañero de trabajo Héctor «sanjua» González. Te vamos a extrañar mucho porque fuiste un pilar muy importante para la EEBA 5. Siempre vas a estar en nuestros corazones, y en el recuerdo de cada persona que tuvo el placer de conocerte».

Por su parte, la agrupación azul de Unter Cinco Saltos también lamentaron su deceso en redes sociales: «La agrupación Azul Arancibia Unter Cinco Saltos despide con profundo dolor al compañero Hector Gonzalez, ‘Sanjua’. Que en paz descanses querido compañero. Acompañamos a familiares y amigos. QEPD. Hasta Siempre».