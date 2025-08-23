Murió un jugador en el torneo Don Pedro: se desvaneció y llegó sin vida al hospital de Cipolletti

Un trágico hecho ocurrió en el torneo Don Pedro este sábado. Un hombre que estaba jugando un partido de fútbol se empezó a sentir mal, pidió el cambio y se desvaneció. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, llegó sin vida al hospital de Cipolletti.

Según información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO de fuentes hospitalarias, el Servicio de Emergencias fue alertado de la situación cerca de las 14.

Allí, un hombre que estaba jugando con sus amigos manifestó que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y mucho cansancio.

Sin embargo, continuó jugando hasta que no resistió y pidió el cambio. Al poco tiempo, según relataron testigos, se desvaneció.

El jugador llegó sin signos vitales al hospital

El hombre fue atendido en el lugar y luego fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Dr. Pedro Moguillansky.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos de personal médico que fue aplicando maniobras de reanimación en el trayecto, el jugador llegó sin signos vitales al nosocomio.

La víctima tenía 59 años. Por el momento, no hay información sobre el motivo del deceso.