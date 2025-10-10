Dolor en Comodoro: Confirman que el cuerpo hallado en un río de Chile es del futbolista de Chubut

Tras 25 días de intensa búsqueda, se confirmó este viernes la trágica noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de Gonzalo Abraham Carrillo, el joven de 20 años oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut, que había desaparecido en el río Bueno, en la Región de Los Ríos, al sur de Chile. La confirmación del deceso fue realizada por su madre, Celeste Carrillo, poniendo fin a la angustia de la familia tras más de tres semanas de incertidumbre.

Carrillo había sido visto por última vez la tarde del 14 de septiembre, cuando ingresó al caudaloso río para nadar junto a un grupo de amigos y no logró salir. El operativo de búsqueda fue de gran magnitud y se extendió por aproximadamente 30 kilómetros, movilizando al GOPE de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), unidades de rescate y Bomberos de Chile, además de voluntarios locales, que rastrearon el cauce de forma constante.

El cuerpo fue encontrado este jueves en el río Bueno, según confirmó la Fiscalía chilena que se trasladó al lugar para supervisar las diligencias junto al Servicio Médico Legal (SML). Si bien las autoridades chilenas no brindaron detalles sobre el punto exacto del hallazgo, la identificación fue realizada por la madre del joven, que agradeció el apoyo recibido durante el extenso operativo.

Según confirmaron medios de Chubut, fue su madre quien confirmó que se trataba de Gonzalo Carrllo. Hasta este jueves su familia seguía difundiendo cadenas de oraciones en redes sociales con la esperanza de encotrarlo con vida.

La vida de Gonzalo Carrillo entre Argentina y Chile

Gonzalo Carrillo, padre de un niño de dos años, había desarrollado gran parte de su vida en Argentina, específicamente en Comodoro Rivadavia, donde residen su pareja e hijo. El joven era amante del fútbol y jugó en la reserva del Comodoro Fútbol Club antes de regresar a Chile.

Hacía apenas cinco meses que Carrillo, el mayor de cuatro hermanos, había retornado a su país de origen (era oriundo de Ancud, en la isla de Chiloé) para convivir con su abuelo en la comuna de La Unión, a pocos kilómetros del lugar donde se produjo la desaparición.

Tras el incidente, su familia vivió días de angustia mientras se desplegaba el amplio rastrillaje en la zona. Las ciudades de la Región de Los Ríos, donde ocurrió la tragedia, se encuentran a pocas horas de la provincia de Río Negro.