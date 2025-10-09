Tragedia en Chile: encontraron el cuerpo de un joven desaparecido en río cercano a la Patagonia

La tarde de este jueves se confirmó el hallazgo de un cuerpo en el cauce del río Bueno, en la Región de Los Ríos, Chile, que según la Fiscalía correspondería a Gonzalo Carrillo Carrillo, joven de 20 años que se encontraba desaparecido desde hace más de 20 días.

Según informó el medio BíoBío, Carrillo fue visto por última vez la tarde del 14 de septiembre, cuando ingresó al río para nadar y no volvió a ser visto. Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que abarcó aproximadamente 30 kilómetros a lo largo del cauce, con la participación de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos y unidades de rescate, además del apoyo del municipio de Río Bueno, la Delegación Presidencial y la Armada de Chile.

El fiscal jefe de Río Bueno, Sergio Fuentes, se trasladó al lugar para supervisar las diligencias junto con el Servicio Médico Legal (SML). Tras entrevistas a testigos, se pudo establecer que Carrillo ingresó al río por voluntad propia, según informó la Fiscalía.

Río Bueno y La Unión, donde ocurrió la desaparición, se encuentran en el sur de Chile, en la Región de Los Ríos, a unas pocas horas en auto de Bariloche, en la provincia de Río Negro.

Recién llegado de Argentina, su familia vivió días de angustia mientras se desplegaba la búsqueda

Gonzalo Carrillo era padre de un niño de 2 años y gran parte de su vida la había desarrollado en Argentina. Retornó a Chile hace cinco meses para estar con su familia, viviendo en la casa de su abuelo en la comuna de La Unión. Era el mayor de cuatro hermanos, amante del fútbol y había jugado en un club de Comodoro Rivadavia, donde aún reside su pareja y su hijo.

Durante el período de búsqueda, la madre del joven había solicitado al Gobierno que no dejaran sola a la familia en el proceso de rastreo, subrayando la tensión y el dolor que atravesaban en estos días de incertidumbre.