Domingo accidentado en Dina Huapi: choques, un vuelco y dos personas hospitalizadas sobre la Ruta 23

Fue un domingo accidentado sobre la Ruta 23 en Dina Huapi. Se registraron dos incidentes viales que terminaron con personas heridas y un conductor infraccionado por no pasar el test de alcoholemia.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de autoridades viales, el primer hecho ocurrió cerca de las 7.30, a unos 15 kilómetros de la localidad.

Allí, una camioneta Nissan Frontier que iba con sentido a Bariloche se cruza de carril y colisiona de manera semi frontal contra un Volkswagen Gol que venía de frente.

Por el impacto, la Nissan termina volcando y queda sobre su lateral izquierdo arriba de la cinta asfáltica, interrumpiendo el tránsito.

Foto: Gentileza.

Afortunadamente, solo se reportaron daños materiales. Mientras tanto, el conductor que se había cruzado de carril no pasó el test de alcoholemia y dio positivo con una graduación de 0,77 gramos de alcohol en sangre, por lo que le retuvieron la licencia y el vehículo.

Brutal choque en Dina Huapi: dos heridos sobre Ruta 23

Minutos antes de las 15, ocurrió otro grave incidente vial sobre la Ruta 23, esta vez a la altura de la estancia San Ramón.

Allí, una pareja que viajaba a bordo de un Ford Focus desde Pilcaniyeu pierde el control en sentido Dina Huapi. El auto derrapó y posteriormente colisionó contra una roca de gran tamaño.

Foto: Gentileza.

Por el choque, el matrimonio fue trasladado al hospital zonal de San Carlos de Bariloche. Por el momento, no se informó el estado de salud de los pasajeros.

En el caso intervino personal de Salud, bomberos de Dina Huapi y personal policial de Río Negro.