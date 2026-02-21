Fuerte vuelco sobre Ruta 23 en Dina Huapi este sábado: una mujer fue trasladada de urgencia en grave estado

Un fuerte vuelco ocurrió este sábado 21 en Dina Huapi. Un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una camioneta protagonizaron el incidente sobre la Ruta 23. La acompañante salió despedida del vehículo y fue hospitalizada en grave estado.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 11, a la altura del kilómetro 555.

Allí, dos personas iban con dirección hacia Pilcaniyeu cuando, por motivos que aún no fueron establecidos, el conductor pierde el control del rodado.

El vehículo se cruzó bruzcamente de carril y el conductor intentó retomar el control, lo que provocó que la camioneta termine volcando y finalmente quedar posicionada sobre su techo con las cuatro ruedas para arriba.

Foto: Gentileza.

En el lugar intervino personal de bomberos y de salud de pilcaniyeu, quienes encontraron a la acompañante tendida en el suelo, luego de haber salido despedida de la camioneta por el vuelco.

Las autoridades estabilizaron a la mujer y la trasladaron de urgencia a Bariloche, quien fue hospitalizada en grave estado.

El conductor fue imputado por lesiones graves: dio positivo en el test de alcoholemia

Mientras tanto, el conductor fue derivado al nosocomio local y se le realizó el control de alcoholemia, el cual dio positivo con 0,83 gramos de alcohol en sangre.

El hombre fue infraccionado tanto por el resultado como por no poseer licencia de conducir. Asimismo, fue imputado por lesiones graves por parte de la fiscalía de turno y le secuestraron la camioneta.