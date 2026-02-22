¿Domingo de lluvia? El pronóstico que combina calor e inestabilidad en el Alto Valle
El clima "se parte" en la región para este 22 de febrero. Mientras Neuquén disfruta de una jornada de verano pleno con 31°C y sol radiante, en General Roca la inestabilidad pone suspenso al cierre de la Fiesta de la Manzana con una probabilidad de lluvia.
Este domingo, la atmósfera en el Alto Valle presenta una curiosa división que obligará a los vecinos de la región a consultar el radar antes de salir.
Según los datos procesados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los escasos kilómetros que separan a Neuquén de General Roca hoy representan dos realidades climáticas opuestas, marcadas por un fuerte contraste térmico y de nubosidad.
Neuquén: domingo 22 de verano y sol pleno
En la capital provincial, el escenario es ideal para actividades al aire libre. Con un cielo completamente despejado, el termómetro escalará hasta unos generosos 31°C, partiendo de una mínima que se situó en los 14°C.
Se espera un sol radiante durante la mayor parte del día. Los momentos de mayor amplitud térmica se sentirán especialmente durante la mañana y la noche, pero sin riesgo de precipitaciones para la capital.
Roca: el cierre de la Fiesta de la Manzana bajo la lupa
A contramano de su vecina, General Roca transita un domingo mucho más fresco y gris. La inestabilidad es el factor dominante en la localidad rionegrina, lo que genera incertidumbre para la última noche de la fiesta nacional:
La máxima será de apenas 20°C, una marca notablemente baja comparada con el calor neuquino.
La AIC anticipa una nubosidad persistente con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. Quienes asistan al predio para ver a Cazzu y Lali deberán estar preparados para un ambiente fresco y posibles chaparrones aislados.
