¿Domingo de lluvia? El pronóstico que combina calor e inestabilidad en el Alto Valle

Este domingo, la atmósfera en el Alto Valle presenta una curiosa división que obligará a los vecinos de la región a consultar el radar antes de salir.

Según los datos procesados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), los escasos kilómetros que separan a Neuquén de General Roca hoy representan dos realidades climáticas opuestas, marcadas por un fuerte contraste térmico y de nubosidad.

Neuquén: domingo 22 de verano y sol pleno

En la capital provincial, el escenario es ideal para actividades al aire libre. Con un cielo completamente despejado, el termómetro escalará hasta unos generosos 31°C, partiendo de una mínima que se situó en los 14°C.

Se espera un sol radiante durante la mayor parte del día. Los momentos de mayor amplitud térmica se sentirán especialmente durante la mañana y la noche, pero sin riesgo de precipitaciones para la capital.

Roca: el cierre de la Fiesta de la Manzana bajo la lupa

A contramano de su vecina, General Roca transita un domingo mucho más fresco y gris. La inestabilidad es el factor dominante en la localidad rionegrina, lo que genera incertidumbre para la última noche de la fiesta nacional:

La máxima será de apenas 20°C, una marca notablemente baja comparada con el calor neuquino.

La AIC anticipa una nubosidad persistente con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 40%. Quienes asistan al predio para ver a Cazzu y Lali deberán estar preparados para un ambiente fresco y posibles chaparrones aislados.