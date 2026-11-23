Con diciembre cada vez más cerca, las frutas de estación comienzan a ganar protagonismo en las mesas argentinas. Duraznos, ciruelas, cerezas, frutillas, sandías y melones son algunas de las opciones más elegidas para los días de calor.

Sin embargo, existe un error frecuente que puede afectar su calidad: guardar todas las frutas en la heladera apenas llegamos del supermercado o la verdulería.

Según las recomendaciones de conservación de alimentos de la Universidad de California y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), cada fruta tiene necesidades diferentes de temperatura y maduración.

Mientras algunas requieren refrigeración inmediata, otras desarrollan mejor su sabor cuando permanecen unos días a temperatura ambiente.

Las frutas que conviene guardar en la heladera

Algunas frutas son especialmente delicadas y necesitan temperaturas bajas para conservarse en buenas condiciones.

Entre ellas se encuentran:

Frutillas: deben refrigerarse y mantenerse secas hasta el momento de consumirlas.

deben refrigerarse y mantenerse secas hasta el momento de consumirlas. Cerezas: el frío ayuda a conservar su firmeza y frescura.

el frío ayuda a conservar su firmeza y frescura. Uvas: conviene guardarlas en la heladera, preferentemente sin lavarlas previamente.

conviene guardarlas en la heladera, preferentemente sin lavarlas previamente. Arándanos: necesitan refrigeración para prolongar su vida útil.

necesitan refrigeración para prolongar su vida útil. Frambuesas y moras: son muy perecederas y deben mantenerse refrigeradas.

Un consejo importante: lavar estas frutas justo antes de comerlas ayuda a evitar que la humedad acelere su deterioro.

Las frutas que no conviene refrigerar antes de que maduren

Otras frutas necesitan permanecer a temperatura ambiente para completar su proceso de maduración.

Entre ellas se destacan:

Duraznos: pueden dejarse fuera de la heladera hasta que estén maduros.

pueden dejarse fuera de la heladera hasta que estén maduros. Ciruelas: desarrollan mejor su textura cuando terminan de madurar a temperatura ambiente.

desarrollan mejor su textura cuando terminan de madurar a temperatura ambiente. Paltas: si están duras, conviene esperar antes de refrigerarlas.

si están duras, conviene esperar antes de refrigerarlas. Mangos: deben madurar fuera de la heladera.

deben madurar fuera de la heladera. Bananas: el frío puede oscurecer su cáscara y alterar el proceso de maduración.

Una vez que estas frutas alcanzan el punto deseado, se pueden refrigerar para retrasar su deterioro, aunque algunas pueden experimentar cambios de textura.

Sandía y melón: dónde conviene guardarlos

La sandía y el melón enteros pueden mantenerse a temperatura ambiente durante un período limitado, siempre que el lugar sea fresco y estén en buenas condiciones.

Sin embargo, una vez cortados deben guardarse en la heladera, dentro de recipientes limpios y cerrados.

Las frutas cortadas no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas, o una hora si la temperatura supera los 32 °C.

Esta precaución es especialmente importante durante los días de calor intenso.

El error que puede hacer que las frutas duren menos

Además de la temperatura, otro factor importante es la combinación de frutas durante el almacenamiento.

Algunas, como las bananas, las manzanas y los duraznos, producen etileno, un gas natural que favorece la maduración.

Cuando se colocan junto a frutas especialmente sensibles, pueden acelerar su deterioro.

Por eso, conviene separar las frutas muy maduras de aquellas que todavía se quieren conservar durante varios días.

También es importante revisar periódicamente las piezas y retirar las que presenten signos de descomposición.

Cómo conservar mejor las frutas durante el verano

Para evitar desperdicios y aprovechar mejor las compras, los especialistas recomiendan:

Comprar cantidades acordes al consumo del hogar. Refrigerar rápidamente las frutas delicadas. Dejar madurar a temperatura ambiente las que todavía estén verdes. Lavar las frutas enteras antes de consumirlas, salvo que el producto indique que ya está listo para comer. Guardar siempre en frío las frutas cortadas.

En Río Negro y Neuquén, donde durante el verano abundan las frutas de estación, estos cuidados permiten disfrutar mejor de los productos frescos.

La clave no es guardar todo en la heladera, sino conocer qué necesita cada fruta para conservar su sabor, textura y frescura durante más tiempo.