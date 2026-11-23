En plena franja urbana de Mar del Plata, frente al emblemático Instituto Saturnino Unzué, un cachorro de elefante marino se convirtió en el protagonista inesperado de la primavera costera. Bautizado Saturnino por el lugar donde nació el pasado 16 de octubre 2026, el ejemplar atrajo durante semanas a cientos de vecinos y turistas que se acercan a la playa de La Perla para observar su crecimiento.

Lejos de tratarse de un caso de abandono, los especialistas en fauna marina explicaron que el pequeño fócido ya completó su etapa de lactancia, atravesó el proceso natural de recambio de pelaje y se estima que se incorporó a las aguas abiertas y podría llegar a la Patagonia.

Cómo es el ciclo natural de Saturnino, el elefante marino de Mar del Plata

De acuerdo con los reportes técnicos de la Fundación Fauna Argentina y las observaciones de las autoridades locales consignadas por TN, la evolución de Saturnino responde exactamente a los tiempos biológicos propios de su especie, aunque en un entorno urbano poco habitual para estos mamíferos que suelen reproducirse en colonias alejadas:

Una lactancia breve e intensa : a diferencia de los lobos marinos, que amamantan durante un año, los elefantes marinos concentran la alimentación en menos de un mes. Su madre, a quien los rescatistas llamaron Perla , lo acompañó durante aproximadamente 24 días y regresó al mar el 8 de noviembre 2026 , dejándolo con reservas suficientes tras consumir una leche con 50% de materia grasa que le permitió ganar hasta cinco kilos por jornada.

: a diferencia de los lobos marinos, que amamantan durante un año, los concentran la alimentación en menos de un mes. Su madre, a quien los rescatistas llamaron , lo acompañó durante aproximadamente 24 días y regresó al mar el , dejándolo con tras consumir una leche con 50% de materia grasa que le permitió ganar hasta cinco kilos por jornada. Recambio de pelaje y adaptación al agua : según detalló Juan Lorenzani , presidente de la Fundación Fauna Argentina , el cachorro quedó tranquilo tras el destete y alternó descansos en la arena con inmersiones en el mar, para regular su temperatura corporal mientras mudaba su piel.

: según detalló , presidente de la , el cachorro quedó tranquilo tras el destete y alternó descansos en la arena con inmersiones en el mar, para regular su temperatura corporal mientras mudaba su piel. Tiempo estimado en la costa: las proyecciones municipales indican que Saturnino podía permanecer entre 45 y 60 días en la costa bonaerense utilizando sus reservas grasas sin necesidad de ingerir alimento sólido, antes de iniciar su vida independiente en mar abierto o desplazarse hacia playas más tranquilas. Sin embargo, en los últimos días, Saturnino ingresó a aguas abiertas y dejó de ser visto por los profesionales.

Qué cuidados piden los especialistas para proteger a Saturnino y otros elefantes marinos en la costa

El fenómeno popular generado en torno a Saturnino en Mar del Plata motivó un operativo preventivo de concientización encabezado por la Fundación Fauna Argentina, que impulsa la campaña «El cerco somos nosotros» para garantizar el bienestar de este tipo de animales durante su descanso en la arena: