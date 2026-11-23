Sacar la ropa del lavarropas y descubrir que tiene olor a humedad o encierro es un problema más habitual de lo que parece. Aunque muchas personas creen que la solución es agregar más jabón o suavizante, esta práctica puede empeorar la situación.

Según las recomendaciones de fabricantes de electrodomésticos, el exceso de detergente es uno de los errores más frecuentes al lavar la ropa, ya que puede generar acumulación de residuos en las prendas y en el interior del lavarropas.

A esto se suman otros factores, como la falta de ventilación, los lavados con demasiada ropa y el secado incorrecto.

Por qué la ropa puede tener mal olor después del lavado

Uno de los principales motivos es la acumulación de humedad y residuos dentro del tambor.

Cuando se utiliza más detergente del necesario, parte del producto puede quedar adherido a las fibras textiles o depositarse en diferentes sectores de la máquina.

Con el tiempo, estos residuos pueden favorecer la aparición de olores desagradables.

Otro error frecuente es llenar demasiado el lavarropas, ya que las prendas necesitan espacio para moverse y permitir una limpieza y un enjuague adecuados.

También influye dejar la ropa húmeda dentro de la máquina durante varias horas después de finalizar el ciclo.

Los 5 errores que conviene evitar al lavar la ropa

Para mejorar los resultados del lavado, los especialistas recomiendan prestar atención a estos hábitos:

Usar demasiado detergente: respetar las cantidades indicadas por el fabricante según la carga, la suciedad y la dureza del agua. Sobrecargar el tambor: dejar espacio suficiente para que las prendas se muevan durante el lavado. Dejar la ropa húmeda dentro del lavarropas: retirarla apenas termina el programa. No limpiar la máquina: revisar periódicamente el cajón del detergente, las juntas y los filtros según el manual. Guardar prendas que todavía están húmedas: asegurarse de que estén completamente secas antes de doblarlas.

Cómo eliminar el mal olor del lavarropas

El mantenimiento del electrodoméstico es fundamental para evitar que los olores se transfieran a la ropa.

Una de las recomendaciones es realizar periódicamente el ciclo de limpieza del tambor, si el modelo dispone de esta función.

También conviene limpiar el compartimento del detergente, revisar las juntas de goma y retirar posibles restos de suciedad.

Después de cada lavado, dejar la puerta y el cajón del detergente entreabiertos, cuando sea seguro hacerlo, puede favorecer el secado interior.

No se recomienda mezclar vinagre, lavandina ni otros productos de limpieza, ya que algunas combinaciones pueden liberar gases peligrosos. Además, deben respetarse las indicaciones del fabricante para no dañar el equipo.

El truco para que la ropa conserve un aroma fresco por más tiempo

Más allá del detergente elegido, el secreto está en un buen lavado, un secado completo y una correcta conservación.

Siempre que sea posible, conviene tender las prendas en un lugar ventilado y evitar que permanezcan húmedas durante períodos prolongados.

En los días calurosos de verano, también es importante retirar rápidamente la ropa del lavarropas para evitar que la humedad y las temperaturas elevadas favorezcan la aparición de olores.

La clave no es utilizar más productos, sino lavar con la cantidad adecuada de detergente, mantener limpia la máquina y secar correctamente las prendas.