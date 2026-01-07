Dónde evacuar en Epuyén ante el incendio en Puerto Patriada: la zona segura confirmada
La Municipalidad de Epuyén activó un operativo informativo por el incendio activo en Puerto Patriada y detalló el lugar de evacuación, las zonas alcanzadas y las recomendaciones para vecinos y turistas. Dónde dirigirse, qué áreas deben evacuar y cómo prepararse.
La emergencia por el incendio activo en Puerto Patriada encendió las alertas en Epuyén. La municipalidad informó las áreas alcanzadas con un llamado a mantener la calma y seguir instrucciones ante una eventual evacuación preventiva, precisando el lugar donde se albergará a los vecinos y turistas.
El lugar confirmado para evacuar y recibir asistencia inmediata en Epuyén
El gobierno local informó que, ante una evacuación preventiva, la zona segura para los evacuados es el Gimnasio Municipal. Allí se centraliza la asistencia y el apoyo para quienes deban dejar sus viviendas por prevención.
El comunicado oficial pidió a la población que se dirija al punto establecido y remarcó la necesidad de cumplir las indicaciones. En el mismo mensaje, el municipio solicitó actuar con serenidad y coordinación, siguiendo las instrucciones de las autoridades para evitar riesgos adicionales durante el traslado.
Las zonas alcanzadas por el incendio en Puerto Patriada, Chubut
Según el aviso oficial, se solicitó evacuar preventivamente a vecinos y visitantes de sectores específicos. Las áreas indicadas fueron desde el Camping La Playita hasta Vialidad Nacional y el barrio Angostura, en función del avance del incendio.
Además, se emitió un alerta para la zona del Coihue, donde se pidió estar preparados y atentos a la información oficial ante una posible evacuación preventiva.
Las autoridades reiteraron que la información se actualiza por canales oficiales y que es fundamental prestar atención a las indicaciones vigentes. El operativo continúa mientras se monitorea la situación del incendio activo en Puerto Patriada y su impacto en Epuyén.
Se recomendó contar con una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, botiquín, documentos personales, linterna con pilas, ropa, cargadores, dinero en efectivo, artículos de higiene y radio.
