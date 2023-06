Dos bomberos de Bariloche con una vocación que no se apaga

Benjamín Reynal decidió convertirse en bombero voluntario 8 años atrás, cuando en un viaje por Chubut en moto, tomó cuenta de la magnitud de los incendios forestales. Al regresar a Bariloche, se inscribió en el cuartel de Bomberos de Melipal y descubrió “un mundo enorme, mucho más amplio” que excedía a los incendios forestales.

“Descubrí un mundo fascinante y difícil donde hacés un montón de cosas, con capacitación permanente. Por más que trabajes nueve horas para vivir, tu prioridad son los bomberos. Tan duro como apasionante”, explicó Reynal, de 48 años que integra la comisión directiva del Cuartel de Melipal.

Consideró que la parte negativa, la acumulación de estrés al ver el sufrimiento de la gente, se contrapone a la “enorme recompensa emocional”.

“Hacemos de todo: concurrimos a accidentes, rescates, contenemos emocionalmente a la gente en estado de shock. Auque no somos médicos, somos la primera respuesta, los primeros en llegar a brindar asistencia a la gente lastimada. Tenés que saber cómo actuar”, indicó.

Reconoció que las intervenciones más difíciles son las que involucran a niños. “Recuerdo un accidente con un nene muerto y su familia alrededor en estado de shock. Fui el primero en llegar en mi auto particular. Y esos minutos parecían horas. En ese momento sos el soporte de ellos, sos el primer auxilio”, relató.

Reynal destacó la conformación de los grupos humanos. “Se hacen grupos humanos lindísimos. Se comparte el estrés; uno sabe que el otro te cuida las espaldas”, planteó.

Tenía 39 años cuando se inscribió en los Bomberos. La fascinación fue tal que, en cuatro años, escribió el libro “Contra el fuego” sobre historias de bomberos de todo el país. “Esas entrevistas me llevaron a conocer más a los bomberos, a salir de de mi cuartel. Me encontré con anécdotas graciosas de pueblos chicos o bien los bomberos que intervinieron cuando se estrelló el avión de Lapa en Aeroparque, los que asistieron a los chicos en el recita de Cromañón o los que intervinieron en la Amia”, relató.

Reynal resaltó que por ser una tarea voluntaria no implica menos compromiso. «Cuando toca la sirena, uno deja todo y sale de dónde esté. No hay Navidad, no hay Año Nuevo«, aclaró.

Actividad de tiempo completo

En el mismo cuartel de bomberos, Santiago Busch se desempeña como bombero desde hace 25 años. «Tenía la ilusión del niño y cuando convocaron a aspirantes, no dudé y me presenté«, contó.

Su primera intervención, recordó, fue en un incendio forestal en cercanías del barrio El Pilar. Desde entonces, las intervenciones se multiplicaron: desde bajar gatos de árboles, sacar caballos de pozos, accidentes, incendios como el que afectó al edificio céntrico Bariloche Center, y hasta el alud en el hotel Villa Huinid, entre tantas otras.

Define la tarea de los bomberos como «una actividad de tiempo completo, día y noche, los 365 días del año. Te saca mucho tiempo de trabajo y de vida familiar porque se trata de estar disponible a toda hora cuando toque la sirena. Demanda mucha capacitación desde el punto de vista humano, técnico y profesional porque hay que estar preparado para cualquier situación. Constantemente, se te pone a prueba como individuo».

Consideró que más allá de la intervención en un incendio o accidente, los bomberos brindan contención psicológica. «Cuando en un incendio se quema toda la casa, ves la desazón en el fondo del alma de la gente. Eso te pone a prueba en cada salida. Muchas veces, nos sentimos superados por la situación, pero ayuda el trabajo en equipo, el acompañamiento de otros cuarteles y el ejempo de los bomberos más antiguos. Todo eso te da la seguridad de hacer las cosas bien«, dijo este bombero de 51 años.

Busch destacó la capacitación integral que ha permitido el acceso a la información. «Antes para encontrar un manual de bombero había que remover cielo y tierra. Era en otro idioma. Ahora todo un sistema de capacitación a mano. Hay una carrera», expresó.