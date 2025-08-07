Salud integral en infancias y adolescencias diversas: una diplomatura como «modo de tejer redes»

La Diplomatura en Abordajes de la Salud Sexual Integral en infancias y adolescencias diversas comienza este sábado 9 de agosto. Gentileza Nueva Crianza.

Este sábado 9 de agosto comienza la primera cohorte de la Diplomatura de Extensión en Abordajes de la Salud Sexual Integral con niñeces y adolescencias diversas, impulsada por la Universidad Nacional del Comahue y el espacio Nueva Crianza. Aún quedan vacantes para inscribirse.

Salud integral y diversidad en infancias y adolescencias: un camino de construcción colectiva

La propuesta, pionera en el país y en Latinoamérica, busca brindar herramientas a docentes, equipos de salud y personas que acompañen infancias diversas desde una perspectiva integral, amorosa y con anclaje en los derechos humanos.

“Empezamos yendo a las escuelas de nuestros hijos a contar que había leyes, que había derechos, que sus nombres y su identidad debían ser respetados. Y las docentes nos pedían que estaría buenísimo que tuviera puntaje”, recordó Verónica Allaria, una de las fundadoras de Nueva Crianza y parte del equipo que diseñó la diplomatura.

El proyecto fue presentado por primera vez hace tres años, pero su aprobación se vio demorada por cambios internos en la universidad. “Nos dijeron que no existía en toda Latinoamérica una diplomatura que hiciera un abordaje como este”, señaló Verónica. Finalmente, este año fue aprobada por resolución de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCo.

“Nos parece un momento bisagra: se están atacando derechos adquiridos, y necesitamos volver a pensar en redes de acompañamiento”, adviertió. La diplomatura está dirigida a toda persona mayor de 18 años, con o sin formación de grado. “Pensamos también en quienes cuidan infancias y no tienen acceso a otros espacios formativos. La idea es que cualquiera pueda cursarla, incluso desde fuera del país”, agregó.

«La diplomatura también es un refugio. Un espacio para construir, para encontrarnos”, concluyó Allaria. Gentileza Nueva Crianza.

Diplomatura en salud integral y diversidad en infancias y adolescencias: modalidad y contenidos

La cursada será híbrida, con encuentros presenciales optativos y módulos virtuales. El enfoque es interdisciplinario e integral: abordará salud, educación, marco normativo, espacios de ocio y recreación, literatura y juego.

“Va a haber contenidos académicos, claro, pero buscamos un formato horizontal. Queremos formar personas que después sean facilitadoras de redes en sus lugares”, explicó Verónica Allaria.

El equipo docente está integrado por familias fundadoras de Nueva Crianza, profesionales de la salud y la educación, y personas con trayectoria en el acompañamiento a infancias trans y disidentes. Intregran el equipo docente además de Verónica Allaria, Néstor Aguayo, Carolina Saraco, Federico Fushimi, Beatriz Fernández, Beatriz Fernández y Sandra Fierro.

“Hay una psicóloga que trabaja en la ESI (Educación Sexual Integral) desde una mirada no binaria, un médico pediatra que nos acompañó como familia, docentes que vienen del juego y la literatura. La idea es que quien termine la diplomatura pueda armar su propio proyecto adaptado a su comunidad”.

«Cuidar también es resistir»

Desde Nueva Crianza, la experiencia es también personal. “Mi hija es una adolescente orgullosa de ser quien es. Pero hay tanto miedo que un día me dijo: ‘Yo no voy a contar más nada’. Porque cuando el discurso del odio baja desde la presidencia, se habilita la crueldad en la calle«, contó.

Esta diplomatura también es un modo de volver a tejer redes. Nueva Crianza se creó en 2018: éramos dos familias y hoy somos más de 70, de Neuquén y Río Negro. Las acciones que nos planteamos hoy son para garantizar derechos mínimos: acceso a la salud, a la educación, al respeto. Los derechos se luchan, se conquistan y se cuidan. No podemos darlos por adquiridos«, agregó.

Para Verónica, acompañar es una práctica política: “Volver a la ternura es una postura política. Cuidar, amar, sostener… eso también es resistir frente al odio”. “Estamos hablando de una población que tiene un promedio de vida de 40 años. Es muy fuerte. Por eso esta diplomatura también es un refugio. Un espacio para construir, para encontrarnos”, concluyó Allaria.

Diplomatura de Extensión en Abordajes de la Salud Sexual Integral con niñeces y adolescencias diversas

La diplomatura está diseñada para ser accesible a toda persona mayor de 18 años. Tendrá una carga horaria total de 120 horas reloj, y se cursará entre agosto y noviembre de 2025.

La primera clase está prevista para el sábado 9 de agosto (aún están abiertas las inscripciones), mientras que la finalización será el 15 de noviembre. El programa está organizado en seis módulos de 20 horas cada uno, con una estructura que combina clases virtuales sincrónicas, actividades asincrónicas y talleres presenciales optativos.

Cada módulo incluye dos clases virtuales en vivo, que se dictarán los miércoles de 18:30 a 20:30 a través de la plataforma Zoom, una instancia virtual asincrónica, y un taller presencial de cinco horas, que se desarrollará los sábados de 9 a 14 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue, en Cipolletti. Aunque los talleres presenciales no son obligatorios, quienes no puedan asistir podrán participar de manera remota.

Para obtener la certificación, se requiere la entrega de los trabajos finales de cada módulo y un Trabajo Integrador Final. con el objetivo de que cada participante pueda construir un proyecto situado y replicable en su comunidad.