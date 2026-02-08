Dos incendios este domingo en el Alto Valle: uno en Roca, y otro entre Allen y Guerrico

Dos Unidades del cuartel de bomberos de Allen trabajaron en la extinción del fuego. Foto: Gentileza Facebook Bomberos voluntarios Allen. Río Negro.

Dos incendios se registraron este domingo en el Alto Valle. Uno fue en Roca y otro entre Allen y Guerrico.

En uno de ellos las llamas afectaron una zona de pastizales.

Incendio de pastizales en Allen este domingo

Según dijeron desde el cuartel de bomberos de Allén el fuego afectó pastizales en una zona cercana a viviendas. Trabajaron dos dotaciones en el lugar en las tareas de enfriamiento. Se evitó que el fuego avanzara hacia unas casas.

El incendio se localizó entre Allen y Guerrico.

Incendio en Roca este domingo

En tanto, este domingo hubo un incendio en las primeras horas de la tarde en Roca. Fue sobre calle Moreno y España.

La columna de humo sorprednió a varios vecinos este domingo.

Según las primeras informaciones, el fuego fue sobre una estructura. Una unidad de bomberos estuvo en las tareas de extinción.