Encontraron una munición naval en Allen: bomberos procedieron a detonarlo tras un incendio

Un hallazgo poco frecuente se dio este lunes tras un incendio en Allen. Bomberos detectaron dentro de una vivienda una munición naval y tuvieron que proceder a detonarla.

Según informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió cerca de las 7.20 en una propiedad ubicada entre la Ruta 65 y el acceso Martín Fierro.

Allí, bomberos voluntarios de Allen acudieron a combatir un incendio que se había desatado en una casa, la cual no tenía personas en su interior.

Qué se sabe de la munición naval que encontraron en Allen

Dos dotaciones procedieron a intervenir en el siniestro, y una vez que el fuego estuvo controlado, detectaron un proyectil en el interior de la vivienda.

En principio, no corría riesgo de explosión por el artefacto. Sin embargo, como corresponde a una ley provincial, se dio lugar a la brigada antiexplosivos de Roca para detonar la munición.

La casa correspondería a un exmilitar y, aparentemente, el foco ígneo se produjo por un incendio de pastizales que se propagó hacia la estructura.