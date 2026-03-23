Dos jóvenes hospitalizados por un vuelco este lunes sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú
El accidente de trànsito en Neuquén fue esta madrugada. Dos ocupantes fueron trasladados a un establecimiento de salud "para una mejor atención".
Dos jóvenes fueron hospitalizados por un vuelco sobre la Ruta 237, cerca de Picún Leufú. Ocurrió este lunes por la madrugada.
Bomberos voluntarios de la localidad dijeron que el accidente de tránsito fue a la altura del km 1357.
Accidente en la Ruta 237: qué se sabe
Iban dos ocupantes masculinos en el vehículo Renault Logan. Por el vuelco, el auto acabó «al otro lado del cerco perimetral», indicaron desde el cuartel de bomberos.
«Los jóvenes fueron trasladados al nosocomio local para una atención más especifica», agregaron.
En el sitio trabajaron los bomberos, personal Policial y de salud. «Se realizaron las tareas de atención a la víctimas, seguridad de la escena y las correspondientes diligencias administrativas», informaron.
Otro vuelco días atrás en la Ruta 237
Hace diez días atrás, se registró otro vuelco sobre la Ruta 237. Derrapó un Fiat Palio, en el que circulaba un solo ocupante.
Se registraron solo daños materiales.
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