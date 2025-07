Jóvenes radioaficionados de la Patagonia emitieron su señal desde Estados Unidos: motivan a nuevas generaciones

Bianca Montenegro de 23 años y Toufic Salem de 25, viajaron a Denver, Estados Unidos; como embajadores argentinos al evento internacional de jóvenes radioaficionados. Son parte del movimiento YOTA «Young on the Air» que significa jóvenes en el aire (en español).

Los dos patagónicos fueron parte de una delegación de cuatro argentinos sub 25, apasionados por la radioafición. Viajaron junto a un chico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y otro de Misiones, avalados por el Radio Club Argentino y con apoyo de la Fundación Yamse.

“Mi señal distintiva es LU9YBM”, empieza su presentación Bianca, a Diario RÍO NEGRO. Le pone palabras a cada sigla como lo hacen los radioaficionados. Con voz clara y sostenida, la neuquina es hoy coordinadora del movimiento YOTA en Argentina, de jóvenes radioaficionados, que según el último relevamiento son más de 65 con licencia en el país (menores de 25 años) y 15, de la Patagonia.

Bianca nació en Neuquén Capital, pero toda su vida vivió en Centenario, aunque obtuvo su carnet en el Radio Club Roca, de donde es socia. “Trabajo haciendo investigación para una empresa del exterior que se especializa en ciberseguridad y estoy terminando el Traductorado Público de Inglés. Me quedan tres finales para recibirme”, agrega sobre su perfil. Es la segunda vez que viaja a Norteamérica, el año pasado fue a Canadá.

Bianca Montenegro.

“Hay muy pocas radioaficionadas mujeres en comparación con el número total de radioaficionados”, admitió Bianca. Ser mujer y ser joven, le da valor a este hobby tan poco difundido entre las nuevas generaciones. “Muchos de mis amigos todavía no saben de qué se trata ni terminan de entender lo que hago”, dice entre risas.

Los argentinos aprendieron a operar estaciones, hicieron activaciones en montañas, lanzaron globos con estaciones para recolectar datos meteorológicos: “De hecho hay uno que actualmente sigue dando la vuelta al mundo”, contó Toufic de Roca, otro de los patagónicos que viajó a Estados Unidos a representar al país.

“La experiencia de poder participar y representar a Argentina fue increíble, si bien ya había tenido la oportunidad de vivir un campamento YOTA antes, este lo disfruté mucho más y fue totalmente distinto. Me sentí muy orgullosa de estar ahí”, aseguró Bianca.

Su vínculo con la radioafición inició por sus padres, radioaficionados. En su casa, hay un equipo “Kenwood” y un para activaciones móviles en la camioneta. Bianca también tiene un Handy y una antena para hacer satélites desde cualquier lugar.

“Yo siempre los acompañaba (a sus padres) al Radio Club”, dice, pero no estaba realmente interesada en aquel momento. En 2023 le insistieron para que se inscribiera al curso y finalmente lo hizo. En agosto de ese año obtuvo su licencia.

“Me sorprendió una vez que estaba haciendo el curso, lo mucho que me interesó y me atrapó la radioafición. Yo soy más de letras, estudio idiomas y con la electrónica y esos temas no me llevaba tan bien”, aseguró. El contacto con personas y culturas a cientos de miles de kilómetros de distancia, la atrapó. “El hecho de poder contactar con gente que está súper mega lejos simplemente utilizando una radio me parece impresionante”.

Este año, Bianca participó del “Worldwide Argentina Dx Contest”, un concurso internacional de radioaficionados que busca conectar a pares de todo el mundo con Argentina y la Patagonia. “Pude hacer contactos con un montón de países que nunca había contactado como Sudáfrica, Italia, Chipre, Grecia, las Islas Canarias”, contó con alegría.

Toufic Salem (LU8VJE), tiene 25 años y es de Roca, aunque vive más días de la semana en Neuquén. “Desde chico siempre me gustó todo lo que es radio, comunicaciones. Cuando lo veía me llamaba mucho la atención y cuando conocí el club y empecé a practicarlo regularmente, me encantó”, contó.

Durante la pandemia rindió para obtener su licencia. Hoy cuenta con su propio equipo, de a poco fue armando su estación y el desafío es ir agregando de a poco. “Creo que el hobby tiene mucho que ver con eso, con ir perfeccionando la estación o con una estación mejor permite hacer mejores contactos”, cuenta.

Toufic admitió que no esperaba ser uno de los seleccionados para viajar. “Fue una linda sorpresa y traté de representar lo mejor posible a Argentina”, dijo. Aprender y experimentar, nutrirse de otras culturas y cómo llevan adelante la radioafición en otras latitudes.

“Se nota mucho la distancia, las brechas tecnológicas que hay entre la radioafición en Europa o en Estados Unidos y la radioafición argentina”, analizó el roquense.

Un semillero de jóvenes: futuro prometedor para la radioafición

Marina Díaz es secretaria administrativa del Radio Club Roca y radioaficionada desde hace seis años. Integra la comisión directiva del Radio Club Argentino y tiene su faceta artística como DJ: le apasiona conectar con la música y las personas.

Se acercó a los equipos de radio por su marido, un radioaficionado de tercera generación. Escucharlo hablar en códigos y un inglés sencillo con cualquier persona en el mundo, le generó curiosidad y luego despertó una pasión.

Ella fue una de las facilitadoras para que Bianca y Toufic pudieran viajar, en coordinación con el Radio Club Argentino. “Es un reconocimiento muy importante y un gran orgullo que jóvenes que aprendieron y se desarrollaron desde nuestra institución, se postularan y sean parte de este gran universo de oportunidades como los es el programa YOTA”, aseguró Marina.

“Tener un semillero de jóvenes y potencialmente líderes para los años venideros nos asegura un futuro prometedor para la continuidad de la radioafición”. Marina Díaz, secretaria administrativa del Radio Club Roca.

Para ella, la función que cumplen es de una importancia estratégica: “La radioafición es un hobby-ciencia donde con muchos desarrollos que se brindan sirven para mejorar sistemas de comunicación y a la vez estamos conectados directamente como auxiliares del gobierno en caso de emergencias o desastres”, aseguró Marina.

Socios 70 socios son en el Radio Club Roca, de los cuales un 80% son varones, un 15% de mujeres y solo un 5% de jóvenes y niños.

Juan Ignacio Recabeitia, presidente del Radio Club Argentino, también dialogó con Diario RÍO NEGRO. Justamente este 2025 se cumplen 100 años desde que se fundó la “Unión Internacional de Radioaficionados”, la institución que los nuclea a nivel mundial.

El movimiento YOTA, de jóvenes, se fundó lugeo en Europa y en Argentina decidieron sumarse. “Ellos organizan actividades propias para los jóvenes y la idea es que algunos puedan viajar, conectarse con otros jóvenes del exterior y aprender cosas que después pueden traer y reproducir aquí en Argentina”, apuntó el líder nacional.

Convocan a los jóvenes argentinos radioaficionados a organizarse

“No es un hobby muy usual, yo creo que la mayoría de los jóvenes que llegan a la radioafición es porque tienen algún familiar que ya es radioaficionado”, reconoce Bianca. Por eso, es tan importante el trabajo que llevan adelante, que es tratar de acercarle el hobby a los más chicos, desde los 9 años en adelante.

Ahora, desde YOTA están llevando adelante un registro voluntario en el cual se pueden anotar los radioaficionados menores de 25 años del país, para poder organizarse e invitarlos a las actividades.

“Deben haber muchos más que todavía no se han enterado”, dice Bianca e insiste en que se registren en el siguiente link formulario.