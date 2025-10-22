Ideal para el verano 2026: dos lugares para bañarse en Neuquén entre la naturaleza ¡Y no son balnearios!

Este verano 2025 – 2026 el mensaje es claro: para disfrutar del río Limay hay que bañarse solo en zonas habilitadas. Guardavidas y autoridades locales insisten que respetando la señalización y los lugares permitidos se evitan accidentes y posibles hechos trágicos.

Las zonas habilitadas en la costa del río Limay en Neuquén cuentan con supervisión profesional por eso son lugares seguros que permiten disfrutar del agua y la naturaleza. Ingresar al agua fuera de esos límites implica un riesgo, tanto para los bañistas como para los rescatistas que deben intervenir.

Verano 2026: ¿cuál es la diferencia entre los balnearios y las zonas habilitadas en Neuquén?

Por eso, es importante conocer dónde se puede y dónde no bañarse sobre la costa del río Limay. Neuquén tiene seis zonas seguras para bañarse: cuatro son balnearios y dos son zonas habilitadas para uso de bañistas.

El Paseo Limay y Zona Solalique, dos áreas donde el nado esta habilitado. Foto: Matías Subat

Acá te compartimos una guía para que puedas acceder y conocer las dos zonas habilitadas para bañarse, rodeadas de naturaleza y hermosos paisajes. No tienen las comodidades de un balneario, como parrillas o baños, pero si puestos de guardavidas que cuidan a los bañistas en el agua.

Las dos zonas habilitadas para bañarse sobre la costa del río Limay son: Paseo Costero Río Limay y Zona Solalique.

Verano 2026: Paseo Limay, una de las zonas habilitadas para bañarse en Neuquén

El Paseo Limay es una zona habilitada para bañarse que se extiende desde la rotonda de calle Linares hasta la calle Tronador.

Una de sus características es la posibilidad de disfrutar del paisaje autóctono del lugar. También de la calle de doble sentido con bici sendas y plazoletas.

La costa del río Limay, ideal para pasar las tardes de verano. Foto: Matías Subat

El espacio verde que acompaña la costa del río es un lugar ideal para el esparcimiento y recreación para realizar durante el verano 2025-2026. Caminar, correr, andar en bicicleta o patinar son actividades que los vecinos realizan frecuentemente.

En esta zona habilitada para bañistas, a lo largo de la costa, hay cuatro puestos de guardavidas.

El Paseo Limay es una zona segura para bañarse. Foto: Matías Subat

Verano 2026: Solalique, otra de las zonas habilitadas para bañarse en Neuquén

Zona Solalique es otra zona donde la naturaleza y los paisajes hermosos se fusionan. Es un lugar habilitado para que los vecinos de Neuquén puedan bañarse durante el verano.

La zona se extiende desde calle Solalique hasta antes del puente a Valentina. Está ubicado detrás del sector de barrios cerrados de Valentina Sur, y se llega al lugar desde la exRuta 22 por la calle Solalique hasta el río.

Esta zona permitida para bañistas cuenta con cuatro puestos de guardavidas durante la temporada de verano.