Inflación de noviembre 2025: el Indec publica el dato oficial y anticipan otra suba por encima del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se encargará de revelar este jueves las cifras que marcarán la evolución de los precios y las consultoras ya anticiparon que el número podría superar el 2% una vez más, luego de haber superado ese umbral el mes pasado.

Las estimaciones de analistas privados señalan que los precios habrían crecido otra vez por encima del 2% en el penúltimo mes del año.

Si esta proyección se confirma, sería el tercer mes seguido con una inflación mensual superior a dicho nivel, luego de los registros obtenidos durante septiembre y octubre.

INDEC revelará la inflación de noviembre: análisis de los rubros con más aumentos esperados

Dos de las consultoras que realizan mediciones de precios, Equilibra y EcoGo Consultores, coincidieron en que la inflación de noviembre alcanzaría el 2,5 %.

Equilibra identificó las subas más fuertes en los rubros: Vivienda, agua, electricidad y combustibles. Transporte. Comunicación. Alimentos y bebidas no alcohólicas.

identificó las subas más fuertes en los rubros: EcoGo Consultores registró aumentos cercanos al 3 % en Alimentos y Bebidas. La firma analizó que la suba de precios se explica por «correcciones» en distintos sectores, en un mes que definieron como de «normalización» tras varios meses de baja en algunos rubros.

Entre los componentes de la canasta con mayor incidencia en el IPC se mencionaron:

Carne vacuna: Este producto ya venía con registros de alzas desde octubre. Frutas: Durante las primeras semanas de noviembre, habrían registrado incrementos de hasta el 18,7 % en algunos casos.

IPC de noviembre: a qué hora se publicará la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

La inflación de octubre para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en octubre una variación de 2,3%. Mayor a la cifra de septiembre que fue del 2,1%.

Según el informe, la inflación acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

En la provincia de Neuquén se mantuvo en 2,7%, una leve baja respecto a septiembre. La variación acumulada hasta el noveno mes ascendió al 31,7%, mientras que la interanual se ubicó en 40,0%.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,2%. Esto mostró una suba en comparación con septiembre y la variación interanual cerró en 22,67%.

El rubro con más aumento en octubre fue el de Vivienda con un índice de 12,48% y una variación interanual de 46,93%.