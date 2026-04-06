Violento choque en Vaca Muerta: una combi chocó contra un pilar sobre Ruta 17, qué se sabe de los heridos

Un violento incidente vial se registró minutos después de las 08:30 de este lunes sobre la Ruta Provincial 17, en las inmediaciones del Dique Portezuelo. El accidente tuvo como protagonista a un vehículo utilitario afectado al traslado de trabajadores, el cual terminó con importantes daños materiales tras colisionar contra las estructuras de contención de la calzada.

Según los primeros reportes de la Dirección de Defensa Civil de Añelo, el rodado involucrado es una Ford Transit perteneciente a una empresa de transporte de personal.

El vehículo circulaba en sentido Oeste-Este cuando, por razones que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control y terminó impactando de lleno contra los pilotes de contención ubicados a la vera de la ruta, a unos 23 kilómetros del casco urbano de Añelo.

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Como consecuencia del fuerte impacto, los ocupantes de la combi fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital de Añelo.

Si bien no se brindó un parte oficial sobre el estado de salud de los involucrados, se confirmó que el traslado se realizó para recibir atención médica preventiva y evaluar la gravedad de las posibles lesiones.

En el sitio del siniestro trabajó un amplio operativo de emergencia que incluyó a personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría Décima, efectivos de Gendarmería Nacional y agentes de Defensa Civil. Las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución por la zona del Dique Portezuelo mientras se realizaban las pericias accidentológicas y el retiro de la unidad siniestrada.