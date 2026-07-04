Dos sismos de 3,1 y 3,4 sacudieron Córdoba durante el partido de la Selección: qué zonas afectó

Dos sismos de magnitud 3,1 y 3,4 sacudieron una parte de la provincia de Córdoba durante la madrugada de este viernes 3 de julio. El fenómeno ocurrió cerca de las 20:00 y fue sentido por habitantes de varias ciudades, especialmente en el norte provincial, aunque también hubo reportes desde la capital y otras localidades.

El epicentro se ubicó a 43 kilómetros al norte de Río Cuarto, 65 kilómetros al sur de Río Tercero y 81 kilómetros al sudeste de Merlo, con una profundidad de 16 kilómetros.

Sismos de magnitud 3,1 y 3,4 en Córdoba: qué localidades afectó

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro se sintió en localidades de la provincia como Río Cuarto, Achiras, Villa del Dique, Almafuerte, Alpa Corral y Berrotarán.

Vecinos de cada ciudad reportaron haber sentido los movimientos sísmicos, mientras seguían el partido de la Selección. El primero de 3,1 tuvo lugar a las 20:00 y el segundo registro de 3,4 a las 20:40 hs.

Registro sísmico de la actividad en Córdoba (Foto: Inpres)

El episodio se suma a otros movimientos de menor magnitud detectados en la provincia durante los últimos días, en una región donde este tipo de fenómenos son habituales debido a su actividad sísmica.

Según el informe oficial, no se registraron daños materiales ni víctimas, pero la situación reavivó el debate sobre volvió a instalar la discusión sobre los protocolos de seguridad y la necesidad de fortalecer la educación sísmica.

Una vez trascurrido el suceso, las autoridades informaron de la importancia de verificar el estado de las instalaciones de gas, agua y electricidad, cortar los suministros si se detecta alguna fuga, y no ingresar a estructuras dañadas hasta que sean revisadas por personal capacitado.

Con información de Infobae