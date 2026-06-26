Córdoba en dos ruedas, sierras y caminos: dónde, cuándo y cómo viajar en bici

Para quienes disfrutan de viajar con el casco y la bicicleta a cuestas, o para aquellos que buscan una forma diferente de conectar con el paisaje, hay una propuesta: las sierras cordobesas. Durante todo este mes, la provincia de Córdoba se convierte en el epicentro del cicloturismo nacional, desplegando una ambiciosa agenda que combina deporte, turismo sustentable y naturaleza.

La geografía serrana de Córdoba como un gran circuito al aire libre

La iniciativa, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo junto a diversos municipios y prestadores locales, busca potenciar los viajes de “temporada baja” transformando la geografía serrana en un gigantesco circuito al aire libre. La gran ventaja de la propuesta es su espíritu democrático: no hace falta ser un ciclista profesional para sumarse.

“El cicloturismo representa una forma distinta de descubrir Córdoba, conectando el deporte, la naturaleza y las experiencias en cada rincón de la provincia. Trabajamos junto a municipios y prestadores para seguir posicionando a Córdoba como un destino ideal para disfrutar durante todo el año”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, durante la apertura oficial del evento en La Cumbre.

Los bicitours urbanos invitan a bajar el ritmo y contemplar la realidad desde otra perspectiva. Foto gentileza.

Una experiencia diferente

La geografía cordobesa se divide en valles bien diferenciados, y cada uno ofrece una identidad paisajística y técnica propia que se puede descubrir al ritmo del pedalear. Mientras los ciclistas más experimentados encuentran desafíos técnicos en los senderos de montaña de Traslasierra o en los ascensos exigentes de las Sierras Grandes, las familias y aficionados tienen a disposición kilómetros de caminos rurales llanos y costaneras que bordean ríos y espejos de agua en la zona de Calamuchita o Punilla.

Los sectores más altos ofrecen terrenos desafiantes ideales para los amantes del mountain bike. Foto gentileza.

Además de la actividad física, los circuitos están diseñados para cruzarse con la gastronomía regional (ideal para hacer una parada técnica por unos salames artesanales o unos quesos de campo), la creciente producción de vinos de altura y la historia de pueblos con una fuerte identidad cultural. Todo bajo el concepto de turismo sostenible y de bajo impacto que promueve la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el cuidado del medioambiente.

De las bardas a las sierras

Para el público de la Patagonia septentrional, habituado a pedalear entre las bardas del Valle o las exigencias de la cordillera, las sierras cordobesas representan un terreno amigable pero lleno de contrastes. Junio se presenta como el momento ideal para el cruce: mientras el invierno empieza a enfriar con fuerza las rutas del sur, el clima mediterráneo ofrece en esta época días secos, cielos despejados y temperaturas templadas durante el mediodía, perfectas para las jornadas largas sobre el asiento.

Hay circuitos que combinan deporte y patrimonio arquitectónico. Foto gentileza

La conectividad actual facilita la escapada. Ya sea mediante un viaje en auto cruzando la pampa o aprovechando los vuelos directos que conectan la región con el aeropuerto de Córdoba, la logística para transportar las bicicletas (o alquilarlas directamente en los centros de atención turística de destino) está aceitada para recibir el flujo de ciclistas que buscan cortar la rutina del otoño.

Una tendencia que crece

El fenómeno del cicloturismo dejó de ser un nicho para convertirse en una de las modalidades de viaje más elegidas a nivel global, y Córdoba busca liderar esa bandera en el país. El secreto de su éxito radica en la combinación de tres factores clave: bienestar físico, contacto genuino con la comunidad local y un absoluto respeto por el entorno.

El turista en bici se integra al paisaje, recorre calles, descubre personajes y rincones sorprendentes. Foto gentileza.

Al viajar en bicicleta, el turista deja de ser un mero espectador para integrarse al paisaje a una velocidad que permite apreciar los detalles, conversar con la gente del lugar y descubrir rincones inaccesibles para los vehículos a motor.

Destacados de la agenda 2026: para los más exigentes y para la familia

Más de una quincena de localidades forman parte del cronograma especial de este mes.

Entre la enorme variedad de propuestas gratuitas y guiadas, se destacan:

Para los que buscan adrenalina : El exigente RallyBike en Villa Dolores o la clásica travesía al Puente de Quilpo en San Marcos Sierras.

: El exigente RallyBike en Villa Dolores o la clásica travesía al Puente de Quilpo en San Marcos Sierras. Para conectar con la naturaleza : Paseos guiados por la Reserva Tataupá en San Lorenzo o el circuito de rincones naturales en Jesús María.

: Paseos guiados por la Reserva Tataupá en San Lorenzo o el circuito de rincones naturales en Jesús María. Para disfrutar en familia: Cicloturismo rural en Villa María, circuitos recreativos en Villa Las Rosas y bicitours urbanos en la turística Mina Clavero.

La grilla se completa con actividades en Capilla del Monte, Almafuerte, Embalse, Villa Giardino, Tanti, San Javier y Santa María de Punilla, entre otras.

Información útil: dónde, cuándo y cómo viajar