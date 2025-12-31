Sigue la alerta: cuándo termina la ola de calor en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

La intensa ola de calor que afecta al Alto Valle de Río Negro y Neuquén continuará durante los primeros días de enero, aunque el alivio térmico comenzaría a sentirse a mediados de mes. Según el pronóstico extendido de Meteored, las temperaturas recién descenderán por debajo de los 30 grados el martes 13 de enero, cuando la máxima prevista será de 29°C.

Hasta ese momento, se mantendrán jornadas con registros elevados, especialmente durante las tardes, lo que sostiene la alerta por calor extremo en la región.

El clima en la cordillera de Río Negro y Neuquén

En la zona cordillerana, el escenario será algo más moderado. Durante los primeros días de enero de 2026 no se esperan temperaturas extremas, aunque sí jornadas cálidas. La máxima más alta está prevista para el sábado 3 de enero, con valores que podrían alcanzar los 30°C.

El resto de los días presentará temperaturas más agradables en comparación con el Alto Valle, lo que convierte a la cordillera en uno de los destinos más elegidos para escapar del calor.

Qué pasará en la costa atlántica rionegrina

En la costa atlántica de Río Negro, el calor también dirá presente. En Las Grutas, se anticipan picos de temperatura importantes, con 36°C el lunes 5 de enero y 35°C el lunes 12, en la antesala del descenso térmico generalizado.

Las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención ante las altas temperaturas, como una correcta hidratación, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y extremar cuidados en niños, personas mayores y mascotas.