El ajedrez como antídoto contra los juegos online: la estrategia de una fundación de Neuquén

Una partida de ajedrez logró llamar la atención de 60 niños que por un par de horas dejaron de lado las pantallas de los dispositivos electrónicos. La directora de la Fundación Pensar, Marta Basile, reveló las estrategias que utilizaron en 2025 dentro del taller “Barriletes en Bandada” para promover los juegos analógicos en Neuquén.



Pese a los grandes resultados, no fue nada sencillo. Las computadoras para que los niños realizaran las tareas escolares terminaron por facilitar el acceso a juegos digitales y las redes sociales. Basile contó que la alarma resonó con la voz de un niño de solo ocho años: “¿Seño, cómo puedo hacer para vender a mi hermana?”. Quería reunir créditos para seguir jugando en línea.

Fue el detonante, la señal que obligó a todo el equipo a actuar con firmeza y a elaborar una alternativa pedagógica que fomentara los vínculos y la concentración, lejos del estímulo digital.



La respuesta fue drástica, pero necesaria: retiraron todas las computadoras. Antes, ya habían prohibido los celulares, guardados en una caja al ingreso. Al comienzo, hubo cierta resistencia, pero la aceptación se impuso cuando los niños descubrieron la importancia del diálogo y la mirada.

Chau computadoras, hola juegos de mesa: la estrategia de una fundación de Neuquén



Con las computadoras fuera, el desafío fue reemplazar un estímulo potente por otro que igualara su poder de convocatoria, pero que nutriera el espíritu. La solución llegó de la mano del ajedrez, el noble juego milenario. Un profesor comenzó a visitar el taller y, así, el tablero se convirtió en el centro de atención.



El ajedrez se instauró como un refugio de concentración y estrategia. Los más pequeños, de cuatro o cinco años, se aproximan a las piezas, preguntan sus movimientos, las familiarizan con sus manos y pronto comienzan a idear jugadas.



Basile indicó que incluso participaron en torneos, llevando la bandera de Barriletes en Bandada más allá de las fronteras del barrio. Así, decidieron regalar tableros para el Día de las Infancias.

Los rompecabezas también son una gran opción frente a las pantallas. (Gentileza).



Para Marta Basile, el ajedrez se alineó perfectamente con el lema que sustenta toda la labor del taller: “Parar, pensar y elegir. Poder parar, poder pensar a qué quiero jugar y qué elijo jugar”. La psicóloga señaló que el tablero genera una pausa obligada en la que los niños deben detener el tiempo, evaluar las opciones y, solo después, mover la pieza.



El éxito de la iniciativa demuestra que existe una alternativa real a la estimulación constante que deteriora la atención y los vínculos. “El ajedrez fue fundamental porque fue lo que convocó a todos los ‘hijos de la computadora’. Juegan al ajedrez, compiten, se divierten, participan, juegan con otros, arman estrategias, inclusive ya se han presentado en algunos torneos. Fue realmente una cosa interesantísima lo que ha pasado”, remarcó Basile.



El juego de mesa, el trabajo manual, el simple hecho de mirarse a los ojos, restauró el tejido social que el scroll infinito amenazaba con deshilachar. “Las pantallas conllevan muchos otros problemas, como los malos tratos, el bullying, las situaciones serias que hay con chicos que se autolesionan y chicos que la están pasando muy mal gracias a las redes sociales”, destacó la referente. Invitó a las familias a imitar la iniciativa y promover el ajedrez.

Un 2025 “muy difícil” para la Fundación Pensar en Neuquén

Basile afirmó que el 2025 fue un año “muy difícil” económicamente para la Fundación Pensar y se vaticina un 2026 también complicado. El apoyo de la comunidad y de un grupo comprometido de voluntarios permitió que la organización continuara con sus actividades.



La fundación depende principalmente de donaciones voluntarias, así como de una ordenanza municipal que proporciona un ingreso mensual fijo, pero mínimo. La directora del espacio señaló que ese apoyo resulta insuficiente para cubrir todos los costos operativos. Así, buscan nuevas formas de financiación, desde campañas de recaudación en redes sociales hasta eventos comunitarios con el objetivo es asegurar los recursos para mantener los programas.

Jugar, fomentar la participación y los vínculos, los pilares en Barriletes en bandada. (Gentileza).

21 años de compromiso con las infancias en Neuquén

La Fundación Pensar se forjó en 2004 y obtuvo su personería jurídica como Organización No Gubernamental (ONG) en 2005.

Su directora y fundadora, Marta Basile, psicóloga y docente contó que el proyecto nació de una inquietud académica: investigar el alto índice de repitencia en el primer ciclo de escuelas de la zona oeste de Neuquén.



Para abordar la problemática, la cátedra desarrolló un dispositivo de investigación y diagnóstico denominado “hora de juego grupal”, una adaptación de una técnica psicológica individual a un contexto de participación numerosa. Este enfoque grupal demostró ser más enriquecedor para el diagnóstico y la intervención.



La tarea comenzó modestamente en la escuela 311. Con el crecimiento del proyecto y su impacto en la comunidad, se trasladaron a la Comisión Vecinal de Hibepa, hasta que finalmente, hace dos años, la Legislatura facilitó la construcción de un espacio físico propio en terrenos gestionados durante la época del gobierno municipal de Horacio “Pechi” Quiroga, aunque la titularidad aún requiere trámites lentos.



El equipo, compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y pasantes universitarios, entiende que uno de los déficits sociales más grandes es la inestabilidad de los lazos afectivos. A través de la permanencia y el compromiso, arman una “trama vincular” sólida donde los límites no son impuestos, sino aceptados.



La fundación requiere de voluntario que quieran involucrarse en el proyecto. Aquellas personas interesadas pueden escribir al correo de la fundación o a las redes sociales (@asociacioncivilpensar). Luego, los coordinadores de la organización se encargarán de entrevistarlos.



La directora de la organización remarcó que el compromiso de continuidad es clave, ya que la relación con los niños y la confianza que se genera son esenciales para el éxito del programa. El trabajo de los voluntarios no solo impacta positivamente en la vida de los niños, sino que también enriquece a quienes participan.



A través del esfuerzo conjunto, la Fundación Pensar espera poder sortear las dificultades económicas y continuar su valiosa labor en los años venideros.