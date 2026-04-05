El alfajor más grande de la Patagonia está en Lago Puelo: pesó 1.290 kilos y se repartió en la plaza

La localidad de Lago Puelo se transformó en el epicentro de la dulzura regional tras el cierre del primer Festival del Alfajor Patagónico. Ante una multitud que colmó la plaza central este domingo 5 de abril, el evento culminó con una proeza gastronómica: un alfajor gigante de 1.290 kilos y cuatro metros de diámetro, marcando un récord absoluto para la Patagonia.

La pieza fue elaborada con capas de chocolate, dulce de frambuesa, dulce de leche y mousse. Tras la presentación oficial, el alfajor fue cortado y distribuido entre los miles de turistas y vecinos que agotaron las porciones en tiempo récord.

Los mejores alfajores: Esquel y Cipolletti en el podio

Más allá del gigante de chocolate, el festival contó con una competencia de altísimo nivel donde participaron más de 50 emprendimientos de todo el país. Un jurado de expertos, que incluyó a figuras como Any César y Kalia Manzue (Bake Off), realizó una cata a ciegas para elegir a los ganadores:

Mejor Alfajor del Festival: «Rosa de los Vientos», de Esquel .

«Rosa de los Vientos», de . Mejor Alfajor de Rosa Mosqueta: «Ajo Negro», de Cipolletti .

«Ajo Negro», de . Mejor Alfajor de Murra: «Sabores Salvajes», de Lago Puelo .

«Sabores Salvajes», de . Mejor Alfajor de Autor: «La Rada», de Rada Tilly.

Éxito total de ventas y turismo en el primer festival del alfajor en Lago Puelo

El intendente Iván Fernández destacó que el festival fue un motor clave para la economía local durante esta Semana Santa. La mayoría de los expositores agotó su stock antes del cierre, confirmando el enorme interés por la pastelería artesanal rionegrina y chubutense.

Con este éxito, el municipio busca consolidar el festival en el calendario anual para fortalecer el perfil productivo de la Comarca Andina y atraer visitantes durante todo el año.