El Alto Valle empieza a sentir el otoño: refresca el clima y ¿vuelve el viento?, los detalles del pronóstico de este jueves

El Alto Valle atraviesa un nuevo cambio de aire: quedaron atrás los días de calor extremo típicos del verano y las temperaturas bajaron por el ingreso de una masa de aire de característica más otoñal.

Para este jueves 5 de marzo se esperan condiciones similares a las de los últimos días, con máximas que no superarán los 25 °C y presencia de viento. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Tanto en Neuquén como en Roca y Regina se espera una jornada de clima más fresco y viento. En líneas generales la temperatura máxima rozará los 25°C aunque la mínima se ubicará en los 8°C. El cielo se mantendrá entre nublado y despejado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse con ráfagas de hasta 50 km/h.

El detalle del clima en Neuquén

Temperatura en general: la máxima será de 24°C y la mínima de 7°C, sin probabilidad de precipitaciones.

Por la mañana: cielo con nubosidad variable y 13°C. Viento del noreste entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas reportadas.

Durante la tarde: parcialmente nublado con 24°C. El viento vendrá del noreste a una velocidad de 23 a 31 km/h.

Por la noche: la temperatura se ubicará en los 22°C. A diferencia de las otras ciudades, aquí el viento se mantiene fuerte desde el este (23 a 31 km/h) con ráfagas de 42 a 50 km/h.

El detalle del clima en Roca:

Temperatura en general: se espera una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 8°C. No hay probabilidades de lluvia (0%) en todo el día.

Por la mañana: El cielo tendrá nubosidad variable con una temperatura de 13°C. El viento soplará desde el noreste a una velocidad leve.

Durante la tarde: Estará parcialmente despejado y se alcanzará la máxima de 24°C. El viento irá aumentando su intensidad hasta alcanzar los 31 km/h.

Por la noche: El cielo estará mayormente despejado con 21°C. El viento vendrá desde el noreste (23 a 31 km/h) y las ráfagas alcanzarán los 55 km/h.

El detalle del clima en Regina: