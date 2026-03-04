Alerta por tormentas, granizo y ráfagas de 90 km/h: el mapa de las nueve provincias afectadas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para este 4 de marzo. El fenómeno incluye tormentas severas en el norte y centro del país, mientras que la Patagonia sur enfrenta un temporal de viento y lluvias persistentes.
Este miércoles 4 de marzo, gran parte del territorio nacional se encuentra bajo vigilancia meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre condiciones que poseen «capacidad de daño», afectando desde el extremo norte hasta Tierra del Fuego.
Con temperaturas que en el centro del país rozarán los 29°C, la inestabilidad será la protagonista en el resto del mapa.
Tormentas y Granizo: el norte y centro del país en la mira
Nueve provincias están bajo alerta amarilla por tormentas que podrían ser puntualmente severas.
- Zonas afectadas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Santa Fe.
Se espera caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de entre 20 y 40 mm en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos repentinos.
Vientos y Lluvias en la Patagonia
El extremo sur del país enfrenta un sistema frontal distinto, marcado por el frío y la fuerza del aire del sector oeste.
- Viento Fuerte: en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se esperan vientos de hasta 65 km/h con ráfagas que superarán los 90 km/h.
- Lluvias persistentes: en las Islas Malvinas y zona de influencia, rige una alerta por precipitaciones constantes que podrían superar los 20 mm, afectando la visibilidad y el suelo.
