«Nos da mucha paz»: La Rinconada, la playa pet friendly de Las Grutas elegida por quienes viajan con mascotas

La Rinconada se consolida como el punto de encuentro para quienes vacacionan con mascotas en Las Grutas. Alejada de las bajadas más concurridas, esta playa ofrece un verano con otra dinámica: más espacio, más tranquilidad y perros que forman parte del paisaje cotidiano. «Nos da mucha paz», resumió uno de los visitantes que prefiere disfrutar de la playa junto a sus animales.

Ubicada al norte del balneario, a unos 1.400 metros de la Bajada Cero, La Rinconada es el único sector oficialmente habilitado para bajar al mar con mascotas durante la temporada de verano. Su amplitud y el menor nivel de concentración de público la convierten en una alternativa elegida tanto por turistas como por residentes que buscan compartir la jornada de playa con sus animales sin generar conflictos con otros bañistas.

Reglas claras y controles durante la temporada

El acceso con mascotas a La Rinconada implica responsabilidades concretas para los dueños. Los animales deben circular con collar y correa, contar con identificación visible y los responsables deben llevar bolsas para recoger los residuos. El cumplimiento de estas pautas es clave para sostener la habilitación del sector.

Los controles están a cargo de inspectores municipales. Ante una infracción, se solicita en primer término el retiro del animal de la playa y, en caso de incumplimiento, se labra el acta correspondiente. Las sanciones económicas, establecidas en unidades municipales, pueden alcanzar montos elevados, por lo que desde el Municipio insisten en la importancia del respeto de la normativa.

Carolina llegó desde Buenos Aires junto a Bruno y Luna y se quedará tres días en Las Grutas. «Es buenísimo porque encontramos esta playa«, contó, y remarcó la importancia de contar con un espacio habilitado para quienes viajan con mascotas. «A los que tienen animales y quieren viajar les diría que aprovechen y vengan acá, porque pueden estar libres y disfrutar de la playa«.

Carolina llegó desde Buenos Aires junto a Bruno y Luna. Foto: Marcelo Ochoa.

Desde Neuquén, Nicolás está en el balneario desde hace 14 días y vino con sus dos perros. Para él, la habilitación de La Rinconada ordenó la convivencia. «Ahora que está La Rinconada habilitada venimos acá«, explicó. Y agregó: «Estás más tranquilo que en el lugar donde hay más gente«. En ese sentido, subrayó la necesidad de respetar las normas: «A quien tiene animales le recomiendo traerlo con correa, atado, y traer la bolsita«.

Desde Neuquén, Nicolás está en el balneario desde hace 14 días y vino con sus dos perros. Foto: Marcelo Ochoa.

Un sector que cambia con la marea

La Rinconada es una playa muy condicionada por el movimiento del mar. Durante la pleamar, el espacio de arena se reduce casi por completo, por lo que consultar la tabla de mareas es fundamental antes de planificar la visita. En bajamar, en cambio, se descubre una extensa restinga que se convierte en uno de los mayores atractivos del sector. Ese momento del día permite realizar caminatas por la orilla y recorrer el paisaje costero.

Sabrina y Javier llegaron desde Buenos Aires con Rufino, como parte de un recorrido por la Patagonia. Contaron que ya conocían Las Grutas, pero no esta playa. «Buscamos la playa especialmente porque queríamos venir con él«, señalaron, y explicaron que al saber que era la única habilitada eligieron alojamiento cerca. Sobre el ambiente, destacaron: «La recomendamos, se ve tranquila y la gente es responsable con sus perros, la gente es respetuosa«.

Sabrina y Javier llegaron desde Buenos Aires con Rufino. Foto: Marcelo Ochoa.

Servicios y permanencia

Además del entorno natural, La Rinconada cuenta con un parador que funciona durante gran parte del día, lo que permite desayunar, almorzar o merendar sin necesidad de regresar al centro del balneario. Esto facilita la permanencia prolongada en la playa, especialmente para quienes se trasladan con animales.

Alma, Romina, Adrián y Sara. Foto: Marcelo Ochoa.

Adrián llegó desde Regina y se quedó una semana en Las Grutas. Eligió este sector para compartir el verano con sus mascotas. «Elegimos La Rinconada porque nos gusta y la verdad que la pasamos bien”, contó. “Sobre todo cuando está baja la marea disfrutamos de nuestras mascotas y siempre venimos porque nos da mucha paz«. Y concluyó: «Les recomiendo que vengan a La Rinconada, es la única habilitada para bajar con las mascotas, que son parte de la familia«.