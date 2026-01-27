Incendios en Chubut: «Esto se sabía que podía pasar»

Alan Schwer es creador de contendios, fotógrafo y «activista» de la prevención de los incendios. Desde hace un mes recorre las localidades de Chubut, donde las llamas están avanzando de manera «desaforada» por los bosques nativos. «La situación es muy complicada»aseguró y consideró que «esta situación ya se sabía que podía pasar». El fuego está rodeando las viviendas y las condiciones climáticas no colaboran.

«Esto que está pasando es algo que se sabía que iba a pasar, porque venimos atravesando ciclos de sequias cada vez más extremos, o temperaturas record para un verano y todo el bosque está atravesando una transformación por la falta de lluvias. No es un proceso que se puede entender de un año a año y sino en décadas. El bosque hace 50 años esta sufiriendo una desecación que lo hace muy propenso a propagar incendios de gran tamaño que se pueden manejrar lo mejor posible, pero obviamente cuanto menos recursos haya para sofocar los incendios, más caóticos se tornan», explicó en RÍO NEGRO RADIO.

Alan trabaja hace cinco años en la prevención de los incendios y como creador de contenidos, conjuga ambos trabajos. La sequía de 2025, que según aseguró fue histórica, aportó lo suyo al igual que las ausencia prolongada de lluvias. Pero también existe un factor humano, poblacional y urbanístico.

«La población de la Patagonia creció de manera exponencial, especialmente después de la pandemia. Toda la gente se vino a vivir al bosque esto incrementó la cantidad de famlias expuestas a riesgos grandes de incendios. Si hablamos de lugares como El Hoyo, El Bolsón, Lago Puelo, en 2016 existían 12 mil hogares en zonas de vegetación y hoy se calculan más de 20 mil hogares. Esto aumenta los tendidos eléctricos, el manejo de quema, los fogones que no siempre son intencionales. La situación es compleja y hay que abordarla desde el Estado pero también desde el manejo del territorio», consideró.

Cómo prevenir, acciones comunitarias

«Por más que sumemos más brigadistas y medios aéreos para salir del paso, necesitas trabajar en más vías de acceso y evacuacion cuando esto pase; más reservorios de agua, mejor comunicación; son cosas que tienen que ver con la prevención», confirmó.

El profesional comentó que estos incendios «son muy grandes» y aún faltan más recursos para darle pelea al fuego. «Es un tema para reflexionar con los Estados nacional y provinciales», dijo. Contó que muchas veces la ayuda oficial para los damnificados llegan «un poco tarde». Y es en esos momentos donde lo comunitario se activa de manera inmediata: vecinos ayudando a vecinos.

«Se labura mucho en comunidad. Vecinos ayudando a vecinos, es lo mejor que se puede hacer, prestando una casa, con donaciones, sosteniendo desde lo anímico a quienes pierden sus viviendas o tienen que abandonarlas. Estas comunidades son super colaborativas y resciliente», agregó.