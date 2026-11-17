La leucemia linfocítica crónica (LLC) es el tipo de leucemia más frecuente en la población adulta. Se trata de un cáncer de la sangre que afecta a los linfocitos B, un tipo de glóbulo blanco esencial para el sistema inmunológico. Si bien estas células malignas circulan por el torrente sanguíneo, también suelen refugiarse en órganos como los ganglios linfáticos, el bazo y la médula ósea.

En la actualidad existen terapias eficaces para combatir la enfermedad, entre las que se destaca el venetoclax, un fármaco diseñado para inducir la muerte de las células leucémicas. Sin embargo, con el tiempo, muchos pacientes desarrollan resistencia y el tratamiento pierde efectividad.

Frente a este desafío, un grupo de especialistas del Conicet y del Instituto de Medicina Experimental (IMEX, CONICET-Academia Nacional de Medicina), en colaboración con instituciones locales y de Estados Unidos, encontró una posible vía para revertir esa resistencia. Mediante ensayos preclínicos, los científicos comprobaron que combinar el venetoclax con opaganib (una droga experimental) reduce significativamente la carga de células tumorales en modelos resistentes. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Frontiers in Immunology.

Para entender por qué fallan los tratamientos, los investigadores debieron mirar más allá de la célula cancerosa. Las células de la LLC no actúan de forma aislada; conviven con otras células sanas en un entorno conocido como «microambiente tumoral». Allí, paradójicamente, otros glóbulos blancos llamados linfocitos T (que en estos pacientes tienen su función alterada) terminan enviando señales químicas que protegen a las células leucémicas y las ayudan a sobrevivir frente al ataque de los medicamentos.

«Estos resultados refuerzan la idea de que, para comprender por qué algunos tratamientos pierden eficacia, no solo debemos estudiar las células leucémicas, sino también las señales que reciben de las células que las rodean«, explica Romina Gamberale, investigadora del CONICET, codirectora del Laboratorio de Inmunología Oncológica del IMEX y líder del estudio.

El equipo ya había dado un primer paso en 2023 al descubrir que una proteína llamada esfingosina quinasa 2 (SPHK2) cumplía un rol clave en esa supervivencia celular. En este nuevo trabajo, evaluaron el efecto del opaganib un fármaco capaz de bloquear precisamente esa proteína en combinación con venetoclax. Para ello, utilizaron tanto muestras de sangre de pacientes (estudios ex vivo) como modelos animales que reproducen la compleja interacción del microambiente tumoral (in vivo). En ambos escenarios, la terapia combinada superó con creces el efecto de cada droga por separado.

El hallazgo abre la puerta a lo que en ciencia se conoce como «reposicionamiento de fármacos»: aprovechar una droga que ya está siendo estudiada para otras patologías (el opaganib cuenta con designaciones especiales de la agencia regulatoria estadounidense (FDA) para investigarse en un cáncer infantil) y darle una nueva aplicación terapéutica.

No obstante, los científicos mantienen la cautela propia de la investigación básica. Gamberale advierte que, al tratarse de una etapa preclínica, los resultados aún no permiten anticipar directamente cuál será el comportamiento de la terapia en seres humanos. El próximo paso consistirá en profundizar los estudios para identificar qué subgrupo de pacientes podría beneficiarse realmente de esta estrategia antes de avanzar hacia eventuales ensayos clínicos.

El avance fue fruto de una extensa red de colaboración nacional e internacional. El trabajo tuvo como primera autora a Valeria Sarapura Martínez (quien realizó parte de los experimentos en los Institutos Feinstein de Investigación Médica, en Estados Unidos, gracias a una beca internacional) y contó con la participación de especialistas de la Facultad de Medicina de la UBA, el Instituto Alexander Fleming, Fundaleu, el Hospital Alemán y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), entre otros centros.