El calor no cede: 2025 fue el tercer año con mayor temperatura media del planeta

El Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) presentó su balance anual sobre el estado del clima global. Según el informe, 2025 cerró como el tercer año con mayores temperaturas desde que se iniciaron los registros modernos, confirmando una meseta de valores altos en el último trienio, pero sin superar los picos máximos alcanzados anteriormente.

La temperatura media global se situó apenas 0,01 grados Celsius por debajo de la marca de 2023 y a 0,13 grados del récord absoluto que ostenta 2024. Estas diferencias marginales indican, según los técnicos, que los últimos tres años han funcionado como un bloque de alta temperatura en la serie histórica.

Radiografía de la serie histórica reciente

El informe permite observar cómo se han comportado las temperaturas globales en los últimos ciclos. A pesar de la variabilidad de fenómenos como «El Niño» o «La Niña», las cifras muestran una consistencia en los valores observados:

2024: se mantiene como el año con la temperatura media más alta hasta la fecha.

se mantiene como el año con la temperatura media más alta hasta la fecha. 2023: ccupa el segundo lugar, apenas por encima del año que acaba de finalizar.

ccupa el segundo lugar, apenas por encima del año que acaba de finalizar. 2025: se integra al podio histórico, marcando una continuidad en las mediciones del C3S.

Para entender la cercanía de los valores, el reporte de la Unión Europea desglosa las diferencias entre los años con mayor temperatura media registrada:

Año Posición en el Ranking Diferencia respecto a 2025 2024 1° (Máximo histórico) +0,13°C 2023 2° +0,01°C 2025 3° Punto de referencia

Factores y perspectivas del informe

Desde la sede de Copérnico en Bruselas, explicaron que 2025 estuvo caracterizado por una «inercia térmica». Esto significa que, incluso sin la presencia de un fenómeno de «El Niño» tan marcado como en el ciclo anterior, las temperaturas no experimentaron un descenso significativo.

El informe concluye que, si bien se mantienen las anomalías térmicas, el análisis de estos datos permite a los gobiernos y organismos internacionales ajustar sus proyecciones de seguridad alimentaria y gestión de recursos hídricos con base en una tendencia ya consolidada.