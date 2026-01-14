Del calor extremo a las tormentas: el combo climático que llega al Alto Valle y trae 38ºC de máxima

Este miércoles 14 de enero, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro atraviesa una jornada marcada por el rigor climático. Un sistema de inestabilidad profunda chocará con las temperaturas extremas que se registran en la región, generando un escenario de riesgo que combina una tarde sofocante con fenómenos meteorológicos violentos hacia el cierre del día.

La mañana comenzó con un leve respiro de 16°C, pero el ascenso térmico será feroz. Se espera que la temperatura máxima alcance los 38°C, consolidando una tarde de calor agobiante.

El cielo permanecerá parcialmente nublado, pero la cobertura de nubes no impedirá que la sensación térmica sea muy elevada, potenciada por una atmósfera cargada de humedad previa a la tormenta.

Tormentas localizadas y ráfagas de 87 km/h este miércoles en el Alto Valle

El factor más crítico de hoy será la dinámica del viento y la inestabilidad eléctrica. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad de hasta el 40% de desarrollo de celdas de tormenta. Debido al calor previo, estas podrían ser localmente intensas, con abundante caída de agua en pocos minutos y actividad eléctrica.

Además, se esperan ráfagas que oscilarán entre los 50 y 87 kilómetros por hora. Este nivel de viento es capaz de desprender ramas de gran porte, afectar el tendido eléctrico y reducir drásticamente la visibilidad por levantamiento de polvo.

El riesgo meteorológico no será parejo durante todo el día. La franja más crítica se concentrará durante la tarde y se extenderá hasta la noche. Es en este periodo donde coincidirán las temperaturas más altas con las ráfagas más violentas y el inicio probable de las descargas eléctricas.