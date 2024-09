El centro de esquí de El Bolsón que se posicionó como uno de los más económicos cierra a mediados de octubre

A partir de la próxima temporada de invierno, el centro de esquí Perito Moreno en El Bolsón incorporará nieve artificial. En julio, la empresa concesionaria adquirió 14 cañones de fabricación de nieve a una firma italiana llegaron a la localidad cordillerana y ya fueron instalados en varios sectores de la montaña.

La actual cantidad de nieve en el cerro -con 2 metros en El Plateau, a 1.700 metros de altura- le garantiza al centro permanecer abierto hasta el 13 de octubre, la misma fecha anunciada por Chapelco. El cerro Catedral, en cambio, informó que estará operativo solo hasta el 30 de septiembre.

Perito Moreno, ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón, sigue consolidándose como un centro de esquí y snowboard con 24 kilómetros esquiables, 16 pistas, 10 medios de elevación y 5 puntos gastronómicos. Esta temporada invernal, pese a la caída del público nacional a nivel general, se lograron mantener los niveles de visita del año anterior, aunque las autoridades evitaron dar números.

Los cañones se compraron a una firma italiana y ya fueron distribuidos en las pistas. Foto: gentileza

«Estamos dando inicio al proyecto de ‘nieve de cultivo’, nieve artificial que nos va a permitir llegar esquiando hasta el estacionamiento. Los 14 cañones de nieve llegaron desde Italia, ya fueron colocados en las pistas y se hicieron algunas pruebas. De modo que, el año que viene, estarán cubiertas de nieve cultivo. Esto va a permitir aumentar la capacidad de pasajeros por día en la montaña», indicó Julian Rudolph, director de la Escuela de Esquí y Snowboard del cerro Perito Moreno.

Con el valor del pase a 58.963 pesos para mayores en la temporada alta, el cerro Perito Moreno se posicionó como uno de los más económicos del país, junto a La Hoya en Esquel (50.000 pesos). El pase en cerro Bayo en Villa La Angostura tuvo un valor de 79.900 pesos en temporada alta, seguido por Chapelco, en San Martín de los Andes, (83.500 pesos) y el cerro Catedral en Bariloche (115.000 pesos).

«Este año no tuvimos un crecimiento en cuanto a gente, no explotó en ningún momento, pero aún así logramos mantener el caudal del año pasado aun sabiendo que estamos en una situación económica particular. Esto garantiza trabajo directo a unas 150 personas, sumado al derrame indirecto», resaltó.

Este invierno, aseguró, el cerro recibió gran cantidad de público nacional, con una afluencia fuerte de Buenos Aires, Córdoba y Chubut. También hubo visitas de brasileños y uruguayos. «Hay grupos que vienen con agencias por día a El Bolsón, pero estamos trabajando en incentivar que se queden en la localidad a través del Ski Week, con descuentos de hasta el 40%. Es una montaña que vale la pena disfrutar más de un día. Con un día te quedas corto», expresó.

«Con las condiciones del cerro y las tarifas, ¿se posicionan como una competencia fuerte?», consultó este diario. «No, nos consideramos un complemento. Tener dos centros de esquí es para Río Negro, una fortaleza. Uno de ellos, el mejor de Sudamérica y un destino familiar que resulta competitivo por su calidad de servicio y sus precios», respondió Rudolph.

La primera aerosilla del Perito Moreno conduce, en 13 minutos, hasta la cota 1.400, donde arranca la parte esquiable. Desde ahí, en 12 minutos, otra aerosilla traslada al inicio del Plateau y la zona de los principiantes. Rudolph destacó la particularidad del cerro que permite esquiar aún en primavera «con una temperatura agradable». «De hecho, abrimos el 29 de junio, trabajamos de manera ininterrumpida y estaremos abiertos hasta el 13 de octubre. Es uno de centros de esquí que más tarde cierra«, señaló.

Señaló que esta temporada, el cerro fue sede de numerosos eventos deportivos organizados por la Federación Argentina de Ski y Andinismo y la Federación Internacional de Esquí. «Recibimos muchos deportistas de alto nivel de todo el mundo», dijo.