¿Llega la lluvia al Alto Valle? El pronóstico anticipa un sábado inestable para el segundo día de la Fiesta de la Manzana 2026

El Alto Valle está de fiesta. Después de una larga espera empezó la Fiesta de la Manzana 2026 en Roca. El primer día fue un éxito y el clima acompañó toda la jornada sin complicaciones, sin embargo para este 21 de febrero anticipan un clima más inestable.

El detalle del pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según el pronóstico, este sábado será otra jornada ideal para disfrutar del aire libre, pero se abre la posibilidad de registrar algunas precipitaciones. Además el Servicio Meteorológico Nacional indicó que otro factor que se suma es la presencia de viento.

Tanto en Neuquén como en Roca se espera una jornada calurosa y ventosa. En líneas generales la temperatura máxima superará los 30°C aunque la mínima se ubicará en los 18°C. El cielo se mantendrá nublado durante todo el día.

Lo más destacado será la intensidad del viento, que comenzará a incrementarse desde la tarde con ráfagas de hasta 60 km/h.

El detalle del clima en Roca

Temperaturas: Máxima de 33°C y mínima de 18°C .

Máxima de y mínima de . Mañana: cielo despejado con 23°C y vientos del norte de 13 a 22 km/h .

cielo despejado con y vientos del norte de . Tarde: Temperatura de 33°C con vientos del norte (13-22 km/h) y ráfagas de 50 km/h .

Temperatura de con vientos del norte (13-22 km/h) y ráfagas de . Noche: Se mantendrá en 28°C con vientos del norte y ráfagas de hasta 59 km/h.

El detalle del clima en Neuquén