En fotos | Así quedó Chubut tras los incendios forestales: más de 35 mil hectáreas arrasadas por el fuego

Fue un verano lleno de conmoción en Chubut por culpa de los incendios forestales. Antes de que termine la última semana de enero, las autoridades estiman más de 35 mil hectáreas arrasadas por el fuego. A la vez, las llamas no cesan en el Parque Nacional Los Alerces.

Puerto Patriada después del paso del fuego. Foto: Matias Garay (Greenpeace).



El año había arrancado con la noticia de que habían logrado contener el incendio en El Turbio, un foco ígneo que afectó aproximadamente unas 3.000 hectáreas de matorral y bosque nativo, cuyo origen fue la caída de un rayo.

Sin embargo, el fuego después se desató en otros puntos de la provincia. Según el último reporte del Sistema Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se estima que sólo en Puerto Patriada-El Hoyo se quemaron unas 22.293 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo.

Puerto Patriada. Foto: Matias Garay (Greenpeace).

En este marco, desde la ONG Greenpeace documentaron desde el aire el impacto ambiental de los incendios forestales en Puerto Patriada, El Hoyo y Epuyén.

El fuego se encuentra contenido en el 85% de la superficie afectada y el operativo para extinguir los focos persiste con más de 170 brigadistas, medios aéreos y hasta incluso la ayuda de vecinos para realizar represas y facilitar el acceso al agua.

Puerto Patriada. Foto: Matias Garay (Greenpeace).

«Un informe de la Dirección Provincial de Aguas de Río Negro afirma que el año pasado en la Cordillera las lluvias disminuyeron un 43%, mientras que la nieve estuvo un 37% por debajo de la media anual. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional estimó que en la zona cordillerana de Chubut, Río Negro y Neuquén, durante las primeras semanas de enero la temperatura estuvo 7 grados por encima de la media», destacaron desde la ONG.

Puerto Patriada. Foto: Matias Garay (Greenpeace).

El fuego sigue activo en Los Alerces

De acuerdo al último parte emitido por el parque nacional este domingo, por la tarde de ayer se intensificó la actividad de los tres principales frentes que presenta el incendio, presentando

comportamientos extremos con propagación de focos en las áreas del cerro Riscoso, nacientes del arroyo Colehual, lago Rivadavia y laguna Froilán.

Foto: Gentileza Parque Nacional Los Alerces.

A esto, se suma que las condiciones meteorológicas previstas para esta fecha se caracterizan por el calor intenso, con ráfagas de viento de direcciones variables, que en horas de la tarde conformará un

escenario aún más complejo.

Foto: Gentileza Parque Nacional Los Alerces.

Según las imágenes aéreas, calculan que la superficie afectada supera las 10.000 hectáreas, con islas de vegetación sin daños dentro del perímetro incendiado.

De esta manera, sumando los focos anteriores, en la provincia de Chubut se vieron alcanzadas por el fuego más de 35.000 hectáreas en la cordillera.