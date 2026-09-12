El Aeropuerto Internacional de Nashville podría llamarse Aeropuerto Internacional Dolly Parton

A casi tres semanas de la muerte de Dolly Parton, Nashville avanza con una iniciativa para rendirle un homenaje permanente a una de las figuras más importantes de la música country: cambiar el nombre de su aeropuerto internacional en honor a la artista.

Aunque todavía no existe una denominación definitiva, una de las posibilidades que se barajan es que pase a llamarse Aeropuerto Internacional Dolly Parton.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, en base a información publicada por Variety, la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano de Nashville aprobó por unanimidad, con seis votos a favor y ninguno en contra, iniciar formalmente el proceso para modificar el nombre del Aeropuerto Internacional de Nashville.

Nashville avanza para ponerle el nombre de Dolly Parton a su aeropuerto

La decisión representa apenas el comienzo de un procedimiento que todavía deberá atravesar diferentes instancias antes de concretarse.

“Si bien aún no se ha determinado el nombre definitivo”, señalaron las autoridades, ya trabajan con las distintas partes involucradas para establecer de qué manera se incorporarán el nombre y el legado de Dolly Parton al aeropuerto.

“Esta votación representa el primer paso de un proceso complejo”, explicaron desde la junta aeroportuaria.

La propuesta necesita todavía nuevas aprobaciones y permisos, aunque cuenta con respaldo político y ha generado una fuerte adhesión entre habitantes de Tennessee y seguidores de la cantante.

“En los próximos meses esperamos compartir planes más concretos sobre los siguientes pasos y su implementación. Agradecemos enormemente el apoyo y el entusiasmo de nuestra comunidad y de los fans de Dolly en todo el mundo”, comunicaron las autoridades.

Una idea sobre la que Dolly Parton había bromeado antes de morir

La posibilidad de bautizar el aeropuerto con su nombre había comenzado a circular cuando Dolly Parton todavía estaba viva y la propia cantante llegó a referirse públicamente a la iniciativa.

En una entrevista concedida en 2025, la estrella del country reaccionó con el humor que la caracterizaba ante la posibilidad de que los viajeros escucharan su nombre cada vez que abordaran un avión en Nashville.

“Suena muy divertido decir: ‘Su vuelo sale del D. Parton de Nashville’”, comentó entonces.

Lo que en aquel momento parecía una propuesta simpática terminó adquiriendo otra dimensión después de su fallecimiento y ahora podría convertirse en uno de los mayores homenajes de Nashville a la artista.

El gobernador de Tennessee respaldó el homenaje a Dolly Parton

La iniciativa recibió además el apoyo del gobernador de Tennessee, Bill Lee, quien consideró que cambiar el nombre del aeropuerto sería una manera apropiada de preservar el legado de la cantante.

“Es apropiado que el Aeropuerto Internacional de Nashville lleve el nombre de la hija predilecta de nuestro estado y reciba a los viajeros con el legado perdurable de la música, la generosidad, la fe y la bondad de Dolly”, expresó.

Parton mantuvo durante toda su vida un profundo vínculo con Tennessee, el estado donde nació y desde donde construyó una carrera que terminó convirtiéndola en una de las artistas estadounidenses más reconocidas internacionalmente.

Cuándo podría cambiar de nombre el aeropuerto de Nashville

Por el momento, no existe una fecha establecida para concretar el cambio ni está definido cuál será el nombre oficial.

La votación de la Autoridad del Aeropuerto Metropolitano representa el primer paso y durante los próximos meses deberán resolverse las cuestiones administrativas y legales necesarias para avanzar.

Si finalmente recibe todas las autorizaciones, el aeropuerto que conecta Nashville con millones de pasajeros podría llevar el nombre de Dolly Parton, convirtiéndose en un homenaje permanente a la reina del country en la ciudad que fue fundamental para su carrera.