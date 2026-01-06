Clima complicado en Puerto Patriada: ¿qué dice el pronóstico sobre el viento?

La situación en la zona de El Hoyo continúa siendo de extrema vulnerabilidad. Según el pronóstico del sitio especializado Meteored, las condiciones para este martes se presentan como un desafío mayor para las cuadrillas de brigadistas y los medios aéreos que trabajan en el combate de las llamas.

El factor climático se ha convertido en el principal obstáculo, con indicadores que se mantienen en niveles de alerta.

Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 30°C, una marca elevada para la zona cordillerana que reduce drásticamente la humedad. La mínima se ubica en los 14°C.

El principal factor de preocupación para las autoridades es la intensidad eólica. Se prevén vientos constantes de 14 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar los 54 kilómetros por hora.

Este nivel de viento no solo aceleraría la propagación del fuego, sino que también dificulta la operatividad de los aviones hidrantes y helicópteros, que muchas veces deben suspender sus tareas por seguridad aérea ante las turbulencias.

Incendios en la Patagonia: dónde comunicarte si ves una columna de humo, números de emergencia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)