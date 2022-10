Boletas de luz a 50 mil pesos y preparativos para cortar la ruta en Añelo

Vecinos de Añelo denuncian que las boletas de luz les llegan con precios muy elevados, con montos que llegan a los 50 mil pesos. También señalaron que la localidad “es un pueblo totalmente olvidado donde sacan petróleo”, pero que no cuentan con gas, ni cloacas, ni calles asfaltadas. Anunciaron que podrían llegar a cortar la ruta.

Un grupo de vecinos autoconvocados de Añelo, lugar donde se desarrolla Vaca Muerta, denuncian que las boletas de luz del EPEN vienen con precios elevados. Luis Castillo, uno de ellos, dialogó con AM Cumbre al respecto, e indicó que algunas boletas de casas particulares llegaron a los 50 mil pesos desde hace mucho tiempo.

Según detalló el vecino, desde el organismo provincial colocaron medidores digitales por lo que, se te pueden llegar a acumular hasta dos boletas sin pagar, pero que después debes abonarlas por completo sino te cortan el servicio. “Ayer se me acumularon dos y se me fue alrededor de los 130 mil pesos” indicó Luis.

Castillo señaló que no todos los vecinos de la localidad se dedican al petróleo, por lo que la gente no cuenta con sueldos tan altos como para costear una boleta de ese importe. Además, aseguró que “el que es petrolero tampoco gana como el petrolero que viene de afuera”

En ese sentido, detalló que los trabajadores del petróleo que vienen de otras localidades cuentan con alojamiento, comida, viáticos, horas extras, entre otros beneficios, mientras que los que se dedican a lo mismo, pero son de Añelo, no cuentan con esas regalías. “El sueldo del que viene de afuera, puede llegar a rondar un equivalente de 300, 400 o 500 mil pesos, pero los que vivimos acá los sueldos son menores” indicó.

El vecino mencionó que se están juntando con los vecinos con el fin de recopilar las boletas que fueron abonando este tiempo para realizar el reclamo. En cuanto al corte de ruta, indicó que “no es salir por salir a cortar la ruta porque no es fácil, pero es la única opción de obtener una respuesta”

Viven en Vaca Muerta, pero no tienen gas

Además del reclamo por los elevados montos en las boletas de luz, Castillo indicó que muchas viviendas no cuentan con gas. “Estamos hablando de un gasoducto impresionante que van a hacer y la gente de Añelo no tiene gas”.

Señaló que las personas tienen que acceder a la compra de garrafas que están entre los 1400 y 1500 pesos. Debido a eso, tienen que utilizar cosas eléctricas. “No tenemos gas, pero quieren llevar el gasoducto de Vaca Muerta, del que todos hablan, hasta Buenos Aires, entonces algo no está bien” sentenció.

También se refirió a los dichos del presidente Alberto Fernández durante la inauguración del hospital en San Martín de los Andes, cuando aseguró que con Vaca Muerta se va a hacer el país. En ese sentido, el vecino remarcó que “el pueblo que está en el medio de Vaca Muerta es lamentable” Esto se debe a que, según señaló Castillo, Añelo no cuenta con asfalto, no tienen cloaca y no tienen una buena planta de agua potable.

“Es un pueblo totalmente olvidado donde sacan petróleo, es la segunda reserva más grande del mundo y Añelo no tiene nada. La están destruyendo de todos lados” sentenció el vecino y agregó que el pueblo va a recuperar un poco de lo que les están sacando.