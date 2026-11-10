El error al lavar las toallas que puede hacer que dejen de secar bien: qué recomiendan los especialistas

Las toallas recién lavadas suelen asociarse con una sensación de limpieza, suavidad y perfume. Sin embargo, un hábito muy común al utilizar el lavarropas puede hacer que pierdan parte de su capacidad para absorber el agua.

Se trata del uso habitual de suavizante para ropa, un producto que muchas personas incorporan automáticamente a cada lavado sin tener en cuenta las características de las telas.

Aunque puede resultar útil para determinadas prendas, los especialistas en cuidado textil advierten que no siempre es la mejor opción para las toallas.

La explicación está relacionada con la forma en que estos productos actúan sobre las fibras y con la función principal de este tipo de textiles: absorber la humedad.

Por qué no conviene utilizar suavizante al lavar las toallas

Las toallas están diseñadas para retener agua mediante las fibras y los pequeños bucles que forman su superficie.

Cuando se utiliza suavizante, algunos de sus componentes pueden depositarse sobre las fibras y modificar su comportamiento.

Según las recomendaciones de Whirlpool, fabricante internacional de electrodomésticos, los suavizantes pueden reducir la capacidad de absorción de determinados textiles.

Por ese motivo, la empresa aconseja evitar su utilización en aquellas prendas en las que resulta fundamental absorber la humedad, como las toallas.

Esto no significa que una sola aplicación arruine una toalla, sino que el uso frecuente puede afectar progresivamente su rendimiento.

Cómo lavar las toallas para que queden limpias y absorban mejor

Para conservar las toallas en buenas condiciones, es importante prestar atención a varios aspectos del lavado.

1. No utilizar más detergente del necesario

Agregar demasiado jabón no garantiza una limpieza superior. Por el contrario, puede dificultar el enjuague y favorecer la acumulación de residuos.

Lo recomendable es respetar la cantidad indicada por el fabricante del detergente y ajustarla al tamaño de la carga.

2. Evitar el suavizante cuando se busca máxima absorción

Si el objetivo es mantener la capacidad de secado de las toallas, conviene prescindir del suavizante o limitar su utilización.

3. No sobrecargar el lavarropas

Las toallas necesitan espacio para moverse durante el lavado y permitir que el agua y el detergente circulen correctamente.

Una carga excesiva puede perjudicar tanto el lavado como el enjuague.

4. Elegir la temperatura adecuada

No todas las toallas deben lavarse con agua muy caliente.

La temperatura correcta depende de su composición, color y de las indicaciones que aparecen en la etiqueta.

5. Secarlas completamente antes de guardarlas

La humedad retenida puede favorecer la aparición de olores desagradables.

Por eso, es fundamental asegurarse de que estén completamente secas antes de colocarlas en el placard.

Cada cuánto tiempo conviene lavar las toallas del baño

La frecuencia de lavado depende del uso, de la humedad del ambiente y de las condiciones de secado.

Como orientación general, una toalla de baño de uso individual puede lavarse después de tres o cuatro usos, siempre que se haya secado completamente entre ellos.

Si permanece húmeda durante muchas horas, tiene mal olor o es compartida por varias personas, conviene lavarla con mayor frecuencia.

También es importante extenderla después de cada utilización, en lugar de dejarla doblada o amontonada.

Qué hacer cuando las toallas quedan ásperas después del lavado

Una toalla puede perder suavidad por diferentes motivos, entre ellos la acumulación de residuos de detergente, el agua dura o el secado excesivo.

Para mejorar su textura, conviene comenzar por revisar la cantidad de jabón utilizada y verificar que el lavarropas realice correctamente el enjuague.

También puede ayudar evitar temperaturas de secado demasiado elevadas, siempre respetando las indicaciones del fabricante.

No es necesario recurrir automáticamente a mezclas caseras de productos de limpieza.

El vinagre y la lavandina nunca deben mezclarse, ya que pueden liberar gases peligrosos.

El secreto para que las toallas duren más tiempo

Más allá del detergente elegido, el mantenimiento cotidiano influye directamente en la vida útil de las toallas.

Sacudirlas suavemente antes de tenderlas, permitir que se sequen por completo y evitar el exceso de productos son hábitos sencillos que pueden ayudar a conservarlas.

También conviene revisar periódicamente su estado: cuando las fibras están muy desgastadas, ningún método de lavado puede recuperar completamente su capacidad original.

El objetivo no es solamente conseguir toallas perfumadas, sino mantenerlas limpias, suaves y capaces de absorber el agua correctamente.

Un pequeño cambio en la rutina del lavarropas puede ser suficiente para mejorar los resultados sin necesidad de comprar productos adicionales.