Murió un motociclista en un choque con una camioneta en San Martín de los Andes

El accidente ocurrió a unos tres kilómetros del centro de la localidad. Captura (google maps)

Un motociclista murió este martes tras protagonizar un choque con una camioneta en la Cuesta de los Andes, en San Martín de los Andes. El conductor recibió asistencia médica en el lugar, pero falleció pese a las maniobras del personal de salud.

Según fuentes oficiales, el siniestro involucró a una motocicleta y una camioneta Volkswagen Saveiro. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo habría intentado retomar la circulación por la Ruta Nacional 40 cuando se produjo el impacto.

Choque fatal en San Martín de los Andes se cobró la vida de un motociclista

El hecho motivó un operativo de emergencia con participación de efectivos policiales, personal sanitario y Bomberos Voluntarios. La mecánica del accidente todavía no fue confirmada oficialmente.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes indicaron a Diario RÍO NEGRO que fueron informados sobre el siniestro vial a las 10.50.

Personal de salud trabajó en el lugar. Imagen ilustrativa.

Señalaron además que en el lugar se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante más de media hora, pero no fue posible reanimar al conductor de la motocicleta.

De acuerdo con trascendidos, la víctima fatal sería un hombre de alrededor de 50 años. En el sector se aguarda la llegada del personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2215 de la ruta nacional.