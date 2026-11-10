Certificados falsos: finalizó la etapa para presentar excepciones y el juez resolverá sobre la competencia

El juez de Garantías, Adrián Dvorzak, cerró la etapa de presentación de excepciones procesales en la causa que investiga la entrega de certificados médicos falsos por parte de unos 120 empleados del Estado rionegrinos, sobre todo policías y personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Además, confirmó que entre hoy y mañana resolverá las presentaciones de todas las defensas, públicas y privadas, que pidieron que se declare incompetente para continuar con el proceso en los tribunales de Roca, donde reside la mayoría de las personas investigadas.

La causa tiene seis legajos y se realizaron más de una docena de audiencias donde el fiscal Juan Pedro Peralta reforzó necesidad de mantener la competencia en la capital ya que el gran perjudicado es el Estado y en Viedma tiene su sede central. La Fiscalía de Estado, representada por Federico Rosbaco, adhirió a ese planteo.

Ese argumento fue rebatido por los defensores, en función de los lugares de residencia de los investigados y la necesidad de un mejor trabajo profesional.

Durante la última audiencia realizada este martes también participaron los defensores oficiales Camilo Curi, Pedro Vega y María Paz Alvarez -también subrogando a Graciela Carriqueo-, los defensores particulares Fernando Ramoa, Edgardo Pérez y Diego Broggini, y siete de los doce procesados.

Certificados falsos: una causa única en el país

Se inició con una denuncia realizada el 23 de mayo de 2024 por el propio gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban; y su adjunto, Luciano Minetti Kern, quienes se presentaron como denunciantes.

El 31 de mayo fue ampliada y se pidió investigar a una médica de Roca y a un psicólogo de Villa Regina quienes habían emitido una cantidad de certificados médicos en beneficio de un trabajador del Estado.

Posteriormente, el profesional de Regina fue desvinculado del trámite judicial, no así la médica junto a otra persona que habría actuado como gestor.

En los últimos dos años el Ministerio Público Fiscal recopiló documentación para el pedido de formulación de cargos contra más un centenar de imputados con domicilios en distintas ciudades de la provincia.

Se los acusa de una posible defraudación en perjuicio de la administración pública mediante la expedición y presentación de certificados médicos que consignaban diagnósticos falsos de enfermedades o impedimentos laborales inexistentes.