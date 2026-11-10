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Economía

¿Qué billetera virtual paga más? El ranking actualizado de tasas para la segunda semana de noviembre 2026

Se registraron nuevos movimientos del mercado y las billeteras virtuales ajustaron sus tasas cambiando el mapa de rendimientos para noviembre de 2026.  ¿En qué posición quedó Mercado Pago?.

Redacción

Por Redacción

Este 31 de agosto se habilitó los Cobros por Transferencia (CCT). Foto: NA.

Este 31 de agosto se habilitó los Cobros por Transferencia (CCT). Foto: NA.

El mercado financiero inició la semana en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero. Entre las opciones elegidas se destacan los plazos fijos tradicionales y las billeteras virtuales, estas últimas muy valoradas por la posibilidad de generar rendimientos diarios.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos hoy, 10 de noviembre 2026

Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar seguido, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias invirtiendo el saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market. Esto permite disponer del dinero en todo momento (liquidez inmediata).

En este sentido, un relevamiento del sitio Trascendo mostró una actualización en la Tasa Nominal Anual (TNA) de estas plataformas.

Los nuevos datos dejaron a Mercado Pago fuera del top 10 y el listado quedó conformado de la siguiente manera:

PuestoBilletera / EntidadTasa Anual (TNA)
#1Calfpay28,00%
#2Brubank 24,00%
#3Fiwind23,00%
#4Banco Bica 22,00%
#5Lemon Cash 20,82%
#6Ualá (FCI) 20,81%
#7Cocos Pay 20,81%
#8Claro Pay 20,08%
#9Prex20,08%
#10Cencopay 20,08%
#11Carrefour Banco 20,00%
#12Naranja X (2) 20,00%
#13Personal Pay 19,71%
#14Mercado Pago 19,35%
#15Letsbit 19,20%
#16Ualá (Uilo) (1) 19,00%
#17Montemar pay 19,00%
#18Banco Supervielle 18,62%
#19Banco Galicia 17,87%
#20YPF 17,87%
#21Astropayg16,58%


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Tasas de interés

El mercado financiero inició la semana en movimiento con nuevas variaciones, impulsando a los ahorristas a buscar las alternativas más rentables para hacer rendir su dinero. Entre las opciones elegidas se destacan los plazos fijos tradicionales y las billeteras virtuales, estas últimas muy valoradas por la posibilidad de generar rendimientos diarios.

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