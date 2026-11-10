La función oculta de Android que permite prestar el celular sin mostrar tus fotos, mensajes ni conversaciones de WhatsApp

Prestar el celular para hacer una llamada, buscar información o utilizar una aplicación puede parecer algo cotidiano. Sin embargo, los teléfonos almacenan fotografías, conversaciones privadas, correos electrónicos y datos personales que no siempre queremos compartir.

Lo que muchos usuarios desconocen es que algunos dispositivos Android incorporan una función diseñada especialmente para estas situaciones.

Se trata del modo Invitado, una herramienta que permite crear un espacio temporal separado de la cuenta principal del propietario.

De esta manera, otra persona puede utilizar determinadas funciones del teléfono sin acceder directamente a los archivos, mensajes y aplicaciones personales del dueño.

Qué es el modo Invitado de Android y para qué sirve

El modo Invitado permite que una persona utilice un teléfono Android mediante un perfil independiente del usuario principal.

Según explica Google en su documentación oficial, los perfiles de invitados cuentan con un espacio de almacenamiento separado, por lo que no comparten automáticamente los archivos, mensajes ni datos de las aplicaciones del propietario.

Esto significa que quien recibe el celular puede utilizarlo sin ingresar directamente a las conversaciones de WhatsApp, las fotografías personales o los correos electrónicos de la cuenta principal.

La función puede resultar útil cuando alguien necesita utilizar el dispositivo durante unos minutos o cuando se comparte un teléfono con otra persona.

Sin embargo, no todos los celulares Android ofrecen esta herramienta. Su disponibilidad depende del fabricante, del modelo y de la versión del sistema operativo.

Cómo activar el modo Invitado en un celular Android

En los dispositivos compatibles, el procedimiento suele ser sencillo.

Ingresar a Configuración o Ajustes del teléfono. Buscar la opción Sistema. Entrar en Varios usuarios o Usuarios múltiples, si aparece disponible. Habilitar el uso de varios perfiles, cuando sea necesario. Seleccionar Invitado o Agregar invitado. Cambiar al nuevo perfil antes de entregar el dispositivo.

En algunos teléfonos Google Pixel también es posible acceder desde el panel de ajustes rápidos, mediante el ícono de usuario.

Una vez activado el perfil, el teléfono mostrará un entorno independiente.

Importante: las opciones pueden cambiar según la marca del equipo. Algunos fabricantes no incluyen el modo Invitado en sus teléfonos.

Qué puede ver una persona cuando utiliza el celular como invitada

La principal ventaja es la separación de la información.

En condiciones normales, el usuario invitado no puede acceder directamente a:

Las conversaciones de WhatsApp del perfil principal.

del perfil principal. Las fotografías y videos personales almacenados en la cuenta del propietario.

almacenados en la cuenta del propietario. Los mensajes de texto y correos electrónicos del usuario principal.

del usuario principal. Los datos privados de las aplicaciones instaladas en el perfil original.

Sin embargo, algunas configuraciones del dispositivo, como las conexiones WiFi y Bluetooth, pueden compartirse entre perfiles.

Además, dependiendo de los permisos habilitados, el invitado podría realizar llamadas telefónicas.

Por eso, antes de entregar el celular, conviene revisar qué funciones están disponibles.

Cómo salir del modo Invitado y borrar los datos

Cuando la otra persona termina de utilizar el dispositivo, el propietario puede regresar a su perfil habitual.

En los equipos compatibles, también existe la posibilidad de eliminar la sesión del invitado y los datos que haya generado.

Esta opción resulta especialmente útil cuando el teléfono fue utilizado para navegar por internet, descargar archivos o ingresar a alguna cuenta personal.

Google recomienda borrar los datos de la sesión una vez finalizado su uso, especialmente si el dispositivo será compartido con otra persona.

Qué hacer si tu celular no tiene modo Invitado

Si el teléfono no incorpora esta función, existen otras alternativas para proteger la privacidad.

Algunos modelos Android permiten fijar una aplicación en pantalla, de manera que otra persona pueda utilizarla sin cambiar libremente a otras aplicaciones.

Esta herramienta no funciona exactamente igual que el modo Invitado, pero puede ser útil cuando alguien necesita usar una sola aplicación.

También es recomendable mantener activado el bloqueo de pantalla y evitar compartir contraseñas o códigos de acceso.

La clave es conocer las herramientas de privacidad disponibles en cada dispositivo y utilizarlas antes de compartirlo.