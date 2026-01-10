Parte del Splif: Río Negro en «riesgo extremo» y humo de Chubut, aunque sin focos activos en la provincia

A través del parte diario, el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) trajo algo de alivio al confirmar que no se registran focos de incendio activos en la provincia de Río Negro este sábado 10 de enero. Sin embargo, las autoridades remarcaron que se mantiene el estado de alerta debido a las condiciones de «peligrosidad extrema» que rigen en gran parte del territorio.

Según el informe oficial difundido este sábado 10 de enero, se esperan temperaturas altas y fuertes vientos en la región Andina, un escenario que sostiene un alto riesgo de ignición y obliga a extremar las medidas de cuidado por parte de vecinos y turistas.

En este contexto, desde el organismo recordaron que está totalmente prohibido hacer fuego al aire libre, una restricción que alcanza incluso a terrenos particulares y campings habilitados mientras rija este nivel de alerta.

Índice de peligrosidad de incendios en Bariloche y El Bolsón

Es «extremo».

El índice de peligrosidad de incendios se mantiene en nivel extremo tanto para San Carlos de Bariloche como para El Bolsón.

Las autoridades aclararon una situación que generó preocupación en las últimas horas: el humo visible en ambas ciudades y en distintos parajes de la Zona Andina no corresponde a incendios locales, sino que proviene de los focos que se registran en la vecina provincia de Chubut.

Índice en Valle Medio y Zona Atlántica

El mapa de riesgo también se extiende hacia el este de la provincia:

Es «extremo» para General Conesa.

para General Conesa. Es «muy alto» para Luis Beltrán.

Colaboración en Chubut

En cuanto a las novedades operativas, si bien Río Negro mantiene sus guardias preventivas con refuerzos en el monte y la cordillera, parte del combate se trasladó al sur. Combatientes del Splif rionegrino continúan trabajando en el incendio activo en Puerto Patriada, colaborando con la provincia de Chubut para contener el avance del fuego.

Emergencia ígnea: qué no se puede hacer

Durante la vigencia de la Emergencia Ígnea en Río Negro está prohibido encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza.

Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego bajo ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

El incumplimiento de estas medidas puede derivar en multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil, además de acciones penales y patrimoniales contra los responsables.

Ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, se solicita comunicarse de inmediato al 103.