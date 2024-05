El Gobierno de Ucrania creó una vocera creada por inteligencia artificial: cuáles pueden ser sus limitaciones según dos analistas

Ya estamos familiarizados con «humanos» creados por inteligencia artificial. En redes sociales, este tipo de influencers son virales y tienen millones de seguidores. En algunos medios de comunicación, se crearon presentadores que dan noticias con esta tecnología. Sin embargo, estas prácticas nunca habían llegado a la política.

Ucrania, que se encuentra en medio de un conflicto bélico con la Rusia de Vladimir Putin, anunció que Victoria Shi, una persona creada con inteligencia artificial, será la vocera digital de Kuleba Dmytro, el Ministro de Relaciones Exteriores. Esta será la primera vez en la historia que la tecnología se usa para este tipo de prácticas.

“Ponerse a tono con lo tecnológico no necesariamente ayuda a mejorar la comunicación, que es, en el fondo, la cuestión”, manifiesta en diálogo con RED/ACCIÓN Carlos Fara, consultor político y experto en campañas electorales. “Más allá de lo novedoso e interesante, hay que ver cómo lo procesa la sociedad que lo va a recibir. El mensaje puede perder la esencia. Y eso es riesgoso”, afirma.

La nueva vocera leerá los comunicados oficiales del Canciller, que serán, según The Guardian, siempre escritos y verificados por personas reales. Dmytro explicó en un comunicado oficial que la razón principal de esta iniciativa es ahorrar tiempo y recursos a los diplomáticos. “Es sólo la parte visual la que la IA nos ayuda a generar”, escribió el ministro.

En detalle, Victoria Shi, quien fue creada por Game Changers —una empresa que generó contenidos de realidad virtual sobre la guerra en Ucrania—, mantendrá al público al tanto con información y datos verificados de último momento relacionados a asuntos consulares así como también brindará a los periodistas actualizaciones sobre el trabajo de los cónsuls para proteger los derechos de los ucranianos viviendo en el exterior.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024