El Gobierno quitó impuestos a libros extranjeros destinados a la Feria del Libro: buscan promover el intercambio cultural

En el marco de la “Quincuagésima Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires”, el Gobierno anunció la quita de pago de varios tributos e impuestos a las importaciones de libros y materiales asociados con autores y editoriales extranjeras.

Se hizo oficial a través de la medida en el Decreto 255/2026 dentro del Boletín oficial. La reducción de pagos buscará facilitar la exhibición, obsequio y venta de producciones editoriales de países invitados.

La decisión fue presentada con anterioridad por la Fundación El Libro, organizadora de la muestra. El texto señala que el pedido fue respaldado institucionalmente por el Ministerio de Cultura de la República del Perú y la Embajada de Ucrania en Argentina.

La exposición está prevista para llevarse a cabo del 21 de abril al 11 de mayo de 2026 en el predio La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La reducción de impuestos fue presentada en la edición de 2025 y se decidió repetir para este año.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo es fortalecer el carácter internacional de la feria y promover el intercambio cultural, tecnológico y comercial entre países, acercando al público argentino producciones editoriales de distintas partes del mundo.

El Gobierno retiró impuestos para los libros extranjeros para la Feria del Libro: cómo funcionará

La normativa elimina el pago de derechos de importación, IVA, impuestos internos y diversas tasas asociadas a la operatoria aduanera, como servicios portuarios o estadísticos. También incluye materiales en distintos soportes, tanto impresos como digitales o audiovisuales.

El decreto se aplicará a libros, atlas, publicaciones musicales y otros materiales vinculados a la actividad editorial que serán exhibidos, vendidos o distribuidos durante el evento.

El beneficio establece un tope de hasta 15.000 dólares por país participante para las mercaderías alcanzadas por la exención, calculado según su valor FOB. Solo podrán acceder aquellos productos que provengan de países invitados y estén destinados exclusivamente a la feria.

Además, la disposición contempla que la venta de estos productos dentro del evento quede exenta del IVA y de los impuestos internos, lo que busca incentivar la comercialización directa durante los días de la feria.

Se estableció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero será la encargada de supervisar que los productos ingresados bajo este régimen sean utilizados exclusivamente en el marco del evento, garantizando el cumplimiento de las condiciones fijadas por el decreto.