El Hoyo se prepara para la Fiesta Nacional de la Fruta Fina 2026: los días y los artistas confirmados

La Fiesta Nacional del Fruta Fina, evento tradicional que se realiza en la localidad de El Hoyo (a 13 kms. al sur de El Bolsón), ya está ultimando los detalles para realizar su edición 2026. Desde la organización confirmaron que serán tres días de enero llenos de actividades para disfrutar.

La Municipalidad de la ciudad chubutense lanzó oficialmente la 38° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. De esta manera confirmó que se realizarán los días 9, 10 y 11 de enero para luego dar inicio a la «seguidilla de fiestas tradicionales de la comarca andina del paralela 42».

Los artistas confirmados para la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

En esta próxima edición habrá numerosas actividades al igual que propuestas musicales, pero por el momento confirmaron que los artistas que se subirán al escenario de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina 2026 serán:

Yoel Hernández, se presentará el viernes 9 de enero

se presentará el viernes 9 de enero Eugenia Quevedo s erá la protagonista del día 11 de enero

erá la protagonista del día 11 de enero El grupo Tu Mambo, también formará parte del domingo 11

Desde la organización informaron que el festival se realizará en el predio Polideportivo de El Hoyo y adelantaron que la grilla completa se anunciará en los próximos días.

Por otra parte remarcaron que el domingo se hará un telebingo con premios que rondan los $9.000.000 y los cartones costarán entre $15000 y $30000. Los mismos están disponibles desde el 12 de diciembre con beneficios para los residentes de El Hoyo.